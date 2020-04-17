Схождение Благодатного огня: где и когда смотреть трансляцию
В субботу, 18 апреля, в храме Гроба Господня в Иерусалиме произойдет одно из самых важных событий года для христиан восточного обряда – чудо схождения Благодатного огня.
Хотя из-за пандемии коронавируса COVID-19 церемония пройдет без присутствия паломников, но будет доступна онлайн-трансляция.
Непосредственно в самом храме Гроба Господня будет ограниченное количество священнослужителей – всего 10 человек.
Схождение Благодатного огня будут транслировать украинские телеканалы, в частности "Интер", "NewsOne" и "5 канал", ориентировочно в 13:00.
Также прямую трансляцию можно будет посмотреть в YouTube.
Как сообщал OBOZREVATEL, некоторые страны направят самолеты, чтобы получить Благодатный огонь в аэропорту Бен-Гурион.