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17 апреля • обновлено в 16:07
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Схождение Благодатного огня: где и когда смотреть трансляцию

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В субботу, 18 апреля, в храме Гроба Господня в Иерусалиме произойдет одно из самых важных событий года для христиан восточного обряда – чудо схождения Благодатного огня.

Хотя из-за пандемии коронавируса COVID-19 церемония пройдет без присутствия паломников, но будет доступна онлайн-трансляция.

Благодатный огонь

Благодатный огонь

Непосредственно в самом храме Гроба Господня будет ограниченное количество священнослужителей – всего 10 человек.

Схождение Благодатного огня будут транслировать украинские телеканалы, в частности "Интер", "NewsOne" и "5 канал", ориентировочно в 13:00.

Также прямую трансляцию можно будет посмотреть в YouTube.

Как сообщал OBOZREVATEL, некоторые страны направят самолеты, чтобы получить Благодатный огонь в аэропорту Бен-Гурион.

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Тема
Пасха
Место
Израиль Иерусалим
Теги
церковь праздник
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Кристина Cтефанова
Кристина Cтефанова
Пцушники и так только трансляции смотрели, их ко Гробу Господню не пускают
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