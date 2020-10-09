Шмини-Ацерет и Симхат-Тора 2020: традиции и поздравления с праздником

Еврейский праздник Шмини-Ацерет и Симхат-Тора наступает сразу после празднования Суккот. В 2020 году он приходится на 9-11 октября.

OBOZREVATEL рассказывает о традициях праздника, а также публикует оригинальные поздравления.

Традиции Шмини-Ацерет и Симхат-Тора

В диаспоре праздник отмечается два дня: первый день посвящают Шмини-Ацерет и молитве о дожде, второй – Симхат-Тора, знаменующему завершение годичного цикла чтения Торы и начало нового.

В Израиле, где празднование занимает один день, Шмини-Ацерет совпадает с Симхат-Тора. В Шмини-Ацерет исполняются все ритуалы Симхат Тора – акафот и завершение годового цикла чтения Торы.

Поздравления с Шмини-Ацерет и Симхат-Тора

Друзья, поздравляем вас с праздником Шмини Ацерет и Симхат Тора! Желаем вам в каждом дне нового года обильной радости и возрастания во Святом Духе в познании любви Мессии Йешуа! Шалом!

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Поздравляем с праздниками в честь продолжения Суккота и самой главной Книги!

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Поздравляем вас с Шмини-Ацерет и Симхат Тора. Мы должны порадоваться тому, что у нас есть Тора. Мы опять начинаем ее читать, заново проникаясь древней еврейской мудростью и соблюдая заповеди Господа.

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По материалам: il4u.org.il, shabbatshalomvilnius.wordpress.com.