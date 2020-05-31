Школьная форма в СССР: как выглядела и почему сейчас популярна. Фото

Школьная форма была неотъемлемым атрибутом школ в СССР. В то время у детей не было выбора – носить ее или не носить, посещение уроков без формы считалось грубейшим нарушением и каралось как минимум вызовом родителей.

OBOZREVATEL предлагает узнать, как выглядела советская школьная форма и почему она так популярна сейчас.

Школьная форма в СССР Pinterest

Школьная форма СССР фактически была аналогом гимназической формы царской России. Она тоже представляла собой платье и фартук: белый для праздников, черный для будних дней.

Ученицы начальной школы носили платья коричневого цвета, средней – синего, старшеклассницы – зеленого. На школьные балы девушки приходили в белых платьях.

Единая школьная форма в СССР была введена в эпоху Иосифа Сталина. Для мальчиков это были серые брюки и рубашка, широкий ремень и фуражка с кокардой. Для девочек форма по-прежнему состояла из коричневого платья и фартука.

Школьная форма для девочек в СССР Pinterest

Стоит отметить, что даже небольшие эксперименты с длиной советской школьной формы или ее фасоном строго карались администрацией учебного заведения. Кроме того, никакие стрижки для девочек не были допустимы, обязательными были косы с бантами.

Однако самым раздражающим элементом советской школьной формы, наверняка, был пионерский галстук. И если первые полгода школьники носили его с гордостью, поскольку он отличал их от третьеклассников, то к 5-му классу красный галстук превращался для них в ежедневную мороку.

Пионерские галстуки в СССР Pinterest

Нарядная школьная форма в СССР Pinterest

Так, пионерский галстук следовало каждое утро гладить слегка теплым утюгом, потому что чересчур горячий плавил синтетику. Отметим, что пионерский галстук стоил целых 3 рубля 50 копеек, тогда как булка хлеба – 22 копейки.

И если мальчики могли спрятать галстук под пиджак, то у девочек он всегда был на виду, потому ежедневной глажки избежать им не удавалось.

С развалом СССР школьная форма была упразднена. В нынешнее время многие называют плюсом такой одежды то, что все дети одеты одинаково, а значит, в некотором смысле, равны.

Праздничная школьная форма в СССР Pinterest

Школьная форма для мальчиков и девочек в СССР Pinterest

Советская школьная форма Pinterest

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