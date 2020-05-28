Шавуот 2020: что празднуют в еврейскую Пятидесятницу

Один из главных еврейских праздников – Шавуот, или Пятидесятница в иудаизме, – отмечается каждый год в разные даты. В 2020 году это 29 мая.
Шавуот является одним из трех паломнических праздников, которым празднуется дарование Торы евреям на горе Синай при Исходе из Египта. Так, по преданию, именно в этот день Моисей получил скрижали Завета с десятью заповедями. Подробнее о празднике, его традициях и запретах рассказывает OBOZREVATEL.
Шавуот 2020
Pixabay
История праздника Шавуот
В переводе с иврита "шавуот" означает "недели", то есть семь недель, которые отсчитываются со второго дня Песаха. Шавуот отмечают 6-го числа месяца сиван, на 50 день омера.
Согласно Библии, на 50-й день после Исходa из Египта евреи приблизились к горе Синай и получили от Бога Тору, таким образом заключив с Ним договор быть Ему "царством священников и святым народом", то есть всем сердцем исполнять данные десять заповедей и по всему миру распространять знание о Боге.
Праздник является выходным днем в Израиле, а за пределами Земли Израильской отмечается два дня. Так, в 2020 году Шавуот начинается после захода солнца 28 мая и продлится до захода солнца 30 мая.
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pravoslavie.ru
Традиции в Шавуот
В Шавуот, как и во многие другие праздники у евреев, празднуют не только определенное событие, но и начало нового сезона. Обычно Шавуот отмечался в период, когда начиналась жатва пшеницы.
В древние времена у евреев в этот день существовала традиция делать второе приношение в Храме. Для этого из пшеницы свежего помола пекли два каравая и несли их в Храм. Также жертвовали лучшие первые плоды, фрукты.
Сейчас в Шавуот в синагогах выносят свиток Торы и читают о том, как она была дарована, рассказывают о законах празднования Шавуот, зачитывают текст десяти заповедей. Также есть традиция всю ночь в канун праздника читать Тору.
Шавуот
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Праздничный стол в Шавуот
На праздничный стол в Шавуот традиционно подают молочную и мучную пищу: пироги, торты, творог, сыр, сметану, блинчики, пирожки – в честь того, что евреи по возвращении в лагерь с горы Синай, довольствовались молочной пищей.
Перед обедом на Шавуот едят что-либо молочное, а мясные блюда подаются позже в отдельной посуде.
Праздник урожая
В сельскохозяйственных регионах Шавуот отмечается как веселый праздник первого урожая, когда поспевают семь видов, упомянутые в Торе: ячмень, пшеница, инжир, виноград, маслины, гранаты и финики.
К празднику дома и синагоги украшают зеленью, цветами и фруктами, а окна – бумажными украшениями. Дети отправляются на учебу в Шавуот наряженными венками и с корзинками свежих фруктов.
Шавуот отмечают еще как праздник урожая
Pixabay
Что нельзя делать в Шавуот
В дни празднования Шавуот нельзя работать. Разрешается лишь приготовление пищи и перенесение огня.
Также категорически запрещается поститься. Уже вечером с наступлением праздника принято устраивать трапезу.
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