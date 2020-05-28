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28 мая • обновлено в 22:41
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Шавуот 2020: что празднуют в еврейскую Пятидесятницу

1.7т
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Один из главных еврейских праздников – Шавуот, или Пятидесятница в иудаизме, – отмечается каждый год в разные даты. В 2020 году это 29 мая.

Шавуот является одним из трех паломнических праздников, которым празднуется дарование Торы евреям на горе Синай при Исходе из Египта. Так, по преданию, именно в этот день Моисей получил скрижали Завета с десятью заповедями. Подробнее о празднике, его традициях и запретах рассказывает OBOZREVATEL.

Шавуот 2020

Шавуот 2020

Pixabay

История праздника Шавуот

В переводе с иврита "шавуот" означает "недели", то есть семь недель, которые отсчитываются со второго дня Песаха. Шавуот отмечают 6-го числа месяца сиван, на 50 день омера.

Согласно Библии, на 50-й день после Исходa из Египта евреи приблизились к горе Синай и получили от Бога Тору, таким образом заключив с Ним договор быть Ему "царством священников и святым народом", то есть всем сердцем исполнять данные десять заповедей и по всему миру распространять знание о Боге.

Праздник является выходным днем в Израиле, а за пределами Земли Израильской отмечается два дня. Так, в 2020 году Шавуот начинается после захода солнца 28 мая и продлится до захода солнца 30 мая.

Моисей получает Скрижали Завета, Синай, монастырь Святой Екатерины

Моисей получает Скрижали Завета, Синай, монастырь Святой Екатерины

pravoslavie.ru

Традиции в Шавуот

В Шавуот, как и во многие другие праздники у евреев, празднуют не только определенное событие, но и начало нового сезона. Обычно Шавуот отмечался в период, когда начиналась жатва пшеницы.

В древние времена у евреев в этот день существовала традиция делать второе приношение в Храме. Для этого из пшеницы свежего помола пекли два каравая и несли их в Храм. Также жертвовали лучшие первые плоды, фрукты.

Сейчас в Шавуот в синагогах выносят свиток Торы и читают о том, как она была дарована, рассказывают о законах празднования Шавуот, зачитывают текст десяти заповедей. Также есть традиция всю ночь в канун праздника читать Тору.

Шавуот

Шавуот

Depositphotos

Праздничный стол в Шавуот

На праздничный стол в Шавуот традиционно подают молочную и мучную пищу: пироги, торты, творог, сыр, сметану, блинчики, пирожки – в честь того, что евреи по возвращении в лагерь с горы Синай, довольствовались молочной пищей.

Перед обедом на Шавуот едят что-либо молочное, а мясные блюда подаются позже в отдельной посуде.

Праздник урожая

В сельскохозяйственных регионах Шавуот отмечается как веселый праздник первого урожая, когда поспевают семь видов, упомянутые в Торе: ячмень, пшеница, инжир, виноград, маслины, гранаты и финики.

К празднику дома и синагоги украшают зеленью, цветами и фруктами, а окна – бумажными украшениями. Дети отправляются на учебу в Шавуот наряженными венками и с корзинками свежих фруктов.

Шавуот отмечают еще как праздник урожая

Шавуот отмечают еще как праздник урожая

Pixabay

Что нельзя делать в Шавуот

В дни празднования Шавуот нельзя работать. Разрешается лишь приготовление пищи и перенесение огня.

Также категорически запрещается поститься. Уже вечером с наступлением праздника принято устраивать трапезу.

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Автор
Алина Мельник
Тема
Праздники
Место
Израиль
Теги
религия традиции праздник История запрет
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