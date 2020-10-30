Шариковая ручка была запатентована 132 года назад: 7 интересных фактов об изобретении
Ровно 132 года назад, 30 октября 1888 года, Джон Лауд (США) первым в истории запатентовал принцип действия шариковой ручки.
Примечательно, что первые шариковые ручки были произведены по заказу Военно-воздушных сил Великобритании, поскольку обычные перьевые протекали в самолетах от снижения атмосферного давления. Самые интересные факты о изобретении – далее в материале OBOZREVATEL.
Интересные факты о шариковой ручке
Современную шариковую ручку изобрел журналист из Венгрии Ласло Биро в 1931 году. Он запатентовал ее в 1938 году. В Аргентине, где журналист жил многие годы, такие ручки называют в честь него "биромами".
В свободную продажу шариковые ручки впервые поступили в 1945 году в Нью-Йорке по цене 12 долларов. За ними выстроилась огромная очередь, к месту продажи были направлены сотни полицейских.
Шариковые ручки являются одним из самых популярных товаров. Каждую секунду в мире продается не менее 125 штук.
Самая дорогая шариковая ручка – Montegrappa, изготовленная из платины. Ее стоимость – 1 миллион долларов.
В СССР шариковые ручки пришли в конце 1960-х годов. Сначала в советских школах ученикам младших классов запрещали пользоваться этим изобретением: считалось, что с такой ручкой невозможно выработать правильный и красивый почерк.
Шариковые ручки используют 92% землян. И лишь 8% могут обходиться без них.
Существует отдельный вид искусства – рисунки шариковой ручкой: в сети можно найти впечатляющие своей реалистичностью творения.
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