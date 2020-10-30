Шариковая ручка была запатентована 132 года назад: 7 интересных фактов об изобретении

Ровно 132 года назад, 30 октября 1888 года, Джон Лауд (США) первым в истории запатентовал принцип действия шариковой ручки.

Примечательно, что первые шариковые ручки были произведены по заказу Военно-воздушных сил Великобритании, поскольку обычные перьевые протекали в самолетах от снижения атмосферного давления. Самые интересные факты о изобретении – далее в материале OBOZREVATEL.

Современную шариковую ручку изобрел журналист из Венгрии Ласло Биро в 1931 году. Он запатентовал ее в 1938 году. В Аргентине, где журналист жил многие годы, такие ручки называют в честь него "биромами".

В свободную продажу шариковые ручки впервые поступили в 1945 году в Нью-Йорке по цене 12 долларов. За ними выстроилась огромная очередь, к месту продажи были направлены сотни полицейских.