Щедривки для детей на украинском языке: топ-10

В среду, 13 января, в Украине отмечают Щедрый вечер. По традиции, в этот день нужно петь щедривки. Так, есть множество красивых и интересных вариантов на украинском языке, которые впечатлят каждого.

OBOZREVATEL собрал подборку популярных щедривок, которые можно легко выучить с детьми. С помощью таких песен вы сохраните популярные обычаи наших предков.

Щедрик, щедрик, щедрівочка

Щедрик, щедрик, щедрівочка,

Прилетіла ластівочка,

Стала собі щебетати,

Господаря викликати:

– Вийди, вийди, господарю,

Подивися на кошару,

Там овечки покотились,

А ягнички народились.

В тебе товар весь хороший,

Будеш мати мірку грошей.

Хоч не гроші, то полова,

В тебе жінка чорноброва.

Щедрик, щедрик, щедрівочка,

Прилетіла ластівочка.

***

Щедрик ведрик

Щедрик ведрик, дайте вареник,

Грудочку кашки, кільце ковбаски,

Ще того мало – дайте ще сала;

Ще того трішки – дайте лепішки;

Або дайте ковбасу, Я додому понесу,

А як дасте кишку, то з'їм в затишку!

Винесіть книш, бо впустю в хату миш.

Винесіть ковбасу, бо всю хату рознесу!

Щедрики-бедрики, дайте вареники,

Мати казала, щоб дали сала,

А батько сварився, щоб не забарився,

Бо короткі свитки, то померзнуть литки

Щедрик-ведрик, дай вареник,

Щедрик-ведрик, сивий веприк.

Із колосочка – жита мисочка,

Із сніпочка – ціла бочка.

Мені – млинець,

Грудочка кашки, пару яєць.

Дети поют щедривки Информатор

***

Щедрий вечір, добрий вечір

Щедрий вечір, добрий вечір

Я щедрую у дядька.

Дайте, дядьку, пиріжка.

Як не дасте пиріжка –

Візьму вола за рожка,

Та виведу на меруг,

Та й викрутю кривий руг

Буду волом робити,

Кривим рогом трубити.

Гу-гу-гу-гу-гу!

***

Як по селах ми ходили

Як по селах ми ходили,

То щедрівочку зустріли.

З нею ось прийшли до хати,

Тож дозвольте щедрувати!

Щастя, радості, достатку,

В охорону – янголятко!

Хай приходять до оселі

Друзі вірні і веселі,

Хай погибнуть до ноги

Наші кляті вороги.

Миру всім, добра, любові.

Щоб усі були здорові!

***

Коляд, коляд, колядниця

Коляд, коляд, колядниця,

Добра з медом паляниця,

А без меду не така,

Дайте, тітко, пирога.

Як не дасте пирога,

Візьму бика за рога,

Поведу на торжок,

Куплю собі пиріжок.

Детские щедривки 24 канал

***

Щедрик-ведрик

Щедрик-ведрик,

Дай вареник,

Щедрик-ведрик,

Сивий веприк.

Із колосочка –

Жита мисочка,

Із сніпочка –

Ціла бочка.

Мені – млинець,

Грудочка кашки,

Пару яєць.

***

Меланочка в місті пила

Меланочка в місті пила,

Сухий фартух замочила.

Повій, вітре буйнесенький,

Суши фартух тонесенький.

Меланочка наша, наша

Та спіймала в руки пташа.

Співаючи, заблудилась,

В чистім полі загубилась.

***

Щедрик, щедрик, щедрівочко

Щедрик, щедрик, щедрівочко,

Йди з хати до хати

Добрих друзів добрим словом –

Серцем привітати.

Пироги, вилазьте з печі,

Наливайтесь, вина.

Добрий вечір, щедрий вечір,

Мати Україна.

Щедривки на украинском языке для детей IVONA bigmir

***

Бігла Теличка з Набережничка

Бігла Теличка з Набережничка,

Та забігла в Дідів Двір.

Я вам Діду защедрую,

Дайте Пирога.

Як не дасте Пирога,

Возьму Вола за Рога,

Та виведу за Поріг,

Зіб'ю йому Правий Ріг.

Буду Рогом трубити,

Буду Волом робити,

Хвостом буду поганять,

Собі гроші зароблять.

***

Сієм-вієм, посіваєм

Сієм-вієм, посіваєм,

З Новим роком вас вітаєм!

Щастя, радості, здоров"я

Всім вам бажаєм.

Сійся-родися, житечко, пшениця!

Щоб на Новий рік,

Вродило краще, ніж торік.

Щоб діти були здорові,

Їсти кашу всі готові,

Щоб вам була з них потіха,

А нам – грошей з півміха!

Сієм-вієм, посіваєм,

З Новим роком вас вітаєм!

Как сообщал OBOZREVATEL, святки в 2021 году традиционно начинаются в Святой вечер, после восхода первой звезды 6 января, и завершаются в Крещение Господне, 19 января. Это веселый 12-дневный праздник, в течение которого нет ни одного постного дня.