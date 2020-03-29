Саввин день: что нельзя делать, чтобы не стать нищим

Православные верующие 29 марта почитают память мученика Саввы Ермопольского, который жил в Египте в III веке.
В народе этот праздник известен как Саввин день, или Тележный день. Издавна с этой датой было связано много разных примет и запретов. Подробнее о том, что нельзя делать в Саввин день, расскажет OBOZREVATEL.
Святой Савва
Саввин день: традиции и обычаи
В народе про Саввин день говорили: "Весенний день, как ласковое слово. Солнца хоть и нет, а вода все равно бежит".
На Савву издавна было принято готовить телеги к первому весеннему выезду: чинить колеса, оглобли и т.п.: "На Савву сани покинь, а телегу подвинь".
К этому дню с дорог окончательно сходил снег, а весенний ветер подсушивал грязь.
Саввин день еще известен как Тележный день
Приметы в Саввин день
Теплый Саввин день сулил теплую весну. Если высоко плывут облака – к хорошей погоде.
Пасмурно и солнце в облако садится – к дождю. Снег быстро тает, а вода дружно бежит – к дождливому лету.
Птицы в лужах купаются – к теплу. Прилетело много птиц – весенний сезон будет теплым. Низкий уровень воды в реках – к неурожаю, высокий – к мокрому лету.
Саввин день 2020: приметы
Pixabay
Что нельзя делать в Саввин день 29 марта
На Савву нельзя ссориться и спорить, чтобы не навлечь неприятности. Также после заката солнца нельзя есть хлеб – считается, что это к нищете.
По этой же причине в Саввин день не одалживали денег – иначе сам весь год в долгах проведешь.
Также, по поверью, нельзя разводить огонь – не рекомендовалось даже растапливать печь для выпечки хлеба. В народе верили, что огонь 29 марта может принести несчастье.
Саввин день 2020: что нельзя делать
Pixabay
Кроме того, на Савву нельзя поднимать тяжести – иначе заметно прибавится забот.
Говорили также, что в Саввин нельзя кататься на санках, чтобы не проехать свою полосу везения и удачи.
Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как выглядит семья 73-летнего Элтона Джона.
Как там дела у Насти с Потапом - читайте у нас в Instagram!
Читайте все новости по теме "Праздники" на OBOZREVATEL.