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29 марта • обновлено в 04:54
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Саввин день: что нельзя делать, чтобы не стать нищим

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Православные верующие 29 марта почитают память мученика Саввы Ермопольского, который жил в Египте в III веке.

В народе этот праздник известен как Саввин день, или Тележный день. Издавна с этой датой было связано много разных примет и запретов. Подробнее о том, что нельзя делать в Саввин день, расскажет OBOZREVATEL.

Святой Савва

Святой Савва

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Саввин день: традиции и обычаи

В народе про Саввин день говорили: "Весенний день, как ласковое слово. Солнца хоть и нет, а вода все равно бежит".

На Савву издавна было принято готовить телеги к первому весеннему выезду: чинить колеса, оглобли и т.п.: "На Савву сани покинь, а телегу подвинь".

К этому дню с дорог окончательно сходил снег, а весенний ветер подсушивал грязь.

Саввин день еще известен как Тележный день

Саввин день еще известен как Тележный день

Pinterest

Приметы в Саввин день

Теплый Саввин день сулил теплую весну. Если высоко плывут облака – к хорошей погоде.

Пасмурно и солнце в облако садится – к дождю. Снег быстро тает, а вода дружно бежит – к дождливому лету.

Птицы в лужах купаются – к теплу. Прилетело много птиц – весенний сезон будет теплым. Низкий уровень воды в реках – к неурожаю, высокий – к мокрому лету.

Саввин день 2020: приметы

Саввин день 2020: приметы

Pixabay

Что нельзя делать в Саввин день 29 марта

На Савву нельзя ссориться и спорить, чтобы не навлечь неприятности. Также после заката солнца нельзя есть хлеб – считается, что это к нищете.

По этой же причине в Саввин день не одалживали денег – иначе сам весь год в долгах проведешь.

Также, по поверью, нельзя разводить огонь – не рекомендовалось даже растапливать печь для выпечки хлеба. В народе верили, что огонь 29 марта может принести несчастье.

Саввин день 2020: что нельзя делать

Саввин день 2020: что нельзя делать

Pixabay

Кроме того, на Савву нельзя поднимать тяжести – иначе заметно прибавится забот.

Говорили также, что в Саввин нельзя кататься на санках, чтобы не проехать свою полосу везения и удачи.

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Автор
Алина Мельник
Тема
Праздники
Место
Украина
Теги
календарь запрет религия церковь традиции праздник
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