В сети появились координаты сказочной упряжки Санта Клауса: где следить за полетом

Дарья Дурова Праздники 02:01, 24.12.2020

Сервис Flightradar, позволяющий наблюдать за авиационным перемещением в режиме реального времени, традиционно показал координаты сказочного персонажа Санта-Клауса и его "полет" на волшебных санях.

У транспорта западного коллеги Деда Мороза необычный позывной – Red nose ("Красный нос") и бортовой номер – HoHoHo. "Проследить" за Сантой можно на сайте Flightradar.

Перемещение Санта Клауса
Скриншот

Как известно, проект Flightradar начал показывать маршрут оленьей упряжки сказочного героя в 2017 году.

Начальная точка маршрута Санта Клауса – его резиденция на Северном полюсе, откуда он вылетает в канун западного Рождества, чтобы доставить подарки для всех послушных детей на планете.

На карте сервиса борт обозначен в виде красных саней, запряженных оленями.

Напомним, маршрут Санта Клауса также отслеживает Командование воздушно-космической обороны Северной Америки на сайте NORAD Tracks Santa. Там заявляется, что свой полет дедушка начнет только 24 декабря в 11:00 (по киевскому времени).

Согласно NORAD Tracks Santa, над Украиной Санта ежегодно пролетает вечером 24 декабря ориентировочно между 21:00 и 22:00.

Как начали следить за упряжкой Санта Клауса

  • Традиция отслеживать перемещения главного рождественского персонажа зародилась в NORAD в 1955 году.

  • Тогда в одной из газет США появилось объявление с номером телефона, позвонив на который можно было "поговорить с Сантой".

  • В объявлении оказалась ошибка – дети стали попадать в штаб-квартиру командования ПВО континентальной части США (предшественника NORAD).

  • На первый звонок 24 декабря от маленькой девочки ответил полковник ВВС США Гарри Шоуп.

  • Сотрудники центра, чтобы не расстраивать детей, которые им звонили, начали сообщать им координаты саней Санта Клауса.

Как сообщал OBOZREVATEL, 10 декабря Санта-Клаус официально открыл рождественский сезон в своей резиденции в финском Рованиеме. В этом году он был вынужден сделать это онлайн.

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