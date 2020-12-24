В сети появились координаты сказочной упряжки Санта Клауса: где следить за полетом

Сервис Flightradar, позволяющий наблюдать за авиационным перемещением в режиме реального времени, традиционно показал координаты сказочного персонажа Санта-Клауса и его "полет" на волшебных санях.

У транспорта западного коллеги Деда Мороза необычный позывной – Red nose ("Красный нос") и бортовой номер – HoHoHo. "Проследить" за Сантой можно на сайте Flightradar.

Как известно, проект Flightradar начал показывать маршрут оленьей упряжки сказочного героя в 2017 году.

Начальная точка маршрута Санта Клауса – его резиденция на Северном полюсе, откуда он вылетает в канун западного Рождества, чтобы доставить подарки для всех послушных детей на планете.

На карте сервиса борт обозначен в виде красных саней, запряженных оленями.

Напомним, маршрут Санта Клауса также отслеживает Командование воздушно-космической обороны Северной Америки на сайте NORAD Tracks Santa. Там заявляется, что свой полет дедушка начнет только 24 декабря в 11:00 (по киевскому времени).

Согласно NORAD Tracks Santa, над Украиной Санта ежегодно пролетает вечером 24 декабря ориентировочно между 21:00 и 22:00.

Традиция отслеживать перемещения главного рождественского персонажа зародилась в NORAD в 1955 году.

Тогда в одной из газет США появилось объявление с номером телефона, позвонив на который можно было "поговорить с Сантой".

В объявлении оказалась ошибка – дети стали попадать в штаб-квартиру командования ПВО континентальной части США (предшественника NORAD).

На первый звонок 24 декабря от маленькой девочки ответил полковник ВВС США Гарри Шоуп.

Сотрудники центра, чтобы не расстраивать детей, которые им звонили, начали сообщать им координаты саней Санта Клауса.

Как сообщал OBOZREVATEL, 10 декабря Санта-Клаус официально открыл рождественский сезон в своей резиденции в финском Рованиеме. В этом году он был вынужден сделать это онлайн.