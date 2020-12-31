Самые необычные новогодние традиции разных стран, о которых вы не знали

Люди, живущие на разных континентах, соблюдают свои традиции празднования Нового года, которые значительно отличаются от привычных нам.

В Шотландии устраивают настоящий огненный карнавал в новогоднюю ночь, а в Перу достают чемодан и обходят по кругу свой район, чтобы следующий год был богат на путешествия. OBOZREVATEL выяснил, как собираются встречать 2021 год в семи разных уголках планеты.

Франция

Во Франции главным символом Нового года является… полено. Большое и ровное бревнышко сжигают в камине во время праздничной ночи. Считается, что после такого действа членам семьи весь год будет сопутствовать благополучие и греть семейный очаг.

Интересно, что французского Деда Мороза зовут Пэр Ноэль, и он приносит подарки детям не под елку, как принято у нас, а складывает в обувь.

Шотландия

Новый год у шотландцев называется Хогмани — и это бурный огненный карнавал! В ночь накануне 1 января жители страны зажигают бочки с дегтем и катят их по улицам. Этот обычай символизирует сожжение Старого года и приглашение Нового. Согласно языческим верованиям, огненные шары символизируют солнце и очищают от злых духов и демонов.

Перу

Возможно самая необычная традиция встречи Нового года у перуанцев. В стране считается, что тот, кто обойдет в последнюю ночь уходящего года вокруг своего квартала с чемоданом, тот сможет осуществить поездку за границу. А если девушка выйдет прогуляться вокруг квартала с ивовым прутиком, то юноша, которого она встретит и предложит взяться за прутик с другой стороны, должен стать ее женихом.

Испания

В Испании принято под бой курантов съедать 12 виноградин. Такой ритуал сулит удачу в следующем году. Также любопытной традицией у испанцев является встреча Нового года в красном белье, чтобы в течении наступающего года не испытывать проблем с деньгами.

Италия

Многие слышали, что на Новый год итальянцы выбрасывают старые вещи прямо из своих окон. Однако, немногим известно об еще одной итальянской средневековой традиции, которая до сих пор соблюдается в деревенской местности. Так, 1 января жители Италии отправляются за проточной водой и несут ее домой, по дороге выглядывая сгорбившегося старика. Считается, что это принесет удачу на весь год. А вот встреча детей или служителей церкви – наоборот.

Добавим, что вместо Деда Мороза к маленьким итальянцам приходит Фея Бефана, которая летает не в повозке с оленями, а передвигается на метле.

Непал

Непальцы вещи не выбрасывают, а сразу сжигают в новогодних кострах. С восходом солнца 1 января жители страны украшают себя узорами и отправляются на праздник красок, обсыпая друг друга разноцветными порошками.

Бразилия

Покровительницей Нового года в Бразилии является богиня воды Иманжи. Местные жители приносят ей дары в виде свечей и цветов и отправляют по течению в море, загадывая желания.

Любопытно, что в стране в полночь не бьют куранты – оставшиеся секунды до нового года бразильцы считают вслух.

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