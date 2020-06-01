Самые необычные подарки на День рождения, которые поднимут настроение: 10 идей
Выбирая подарок на день рождения, всегда хочется чем-то и удивить, и порадовать человека. Именно поэтому выбор презента может затянуться и доставить немало хлопот.
Специально для своих читателей OBOZREVATEL предлагает подборку оригинальных подарков, которые будут необычны, но в то же время полезны, и обязательно поднимут настроение.
1. Удобная подушка для ванны
2. Наборы для творчества для начинающих
3. Вспениватель молока для приготовления капучино
4. Гигантская персонализированная подушка
5. Забавная кровать для домашнего животного
6. Набор кисточек для макияжа
7. Ультрафиолетовая лампа для сушки гель-лака
8. Набор для приготовления мороженого
9. Удобная плюшевая подушка для чтения
10. Чехол для подушки с блестками "Николас Кейдж"
Ранее OBOZREVATEL публиковал самые теплые и красивые поздравления с днем рождения.