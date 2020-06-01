Самые необычные подарки на День рождения, которые поднимут настроение: 10 идей

Выбирая подарок на день рождения, всегда хочется чем-то и удивить, и порадовать человека. Именно поэтому выбор презента может затянуться и доставить немало хлопот.

Специально для своих читателей OBOZREVATEL предлагает подборку оригинальных подарков, которые будут необычны, но в то же время полезны, и обязательно поднимут настроение.

1. Удобная подушка для ванны

Подушка для ванны Amazon

2. Наборы для творчества для начинающих

Набор для рукоделия aliexpress.ru

3. Вспениватель молока для приготовления капучино

Вспениватель молока besplatka.ua

4. Гигантская персонализированная подушка

Персонализированная подушка Firebox

5. Забавная кровать для домашнего животного

Кровать с фруктами для кота Amazon

6. Набор кисточек для макияжа

Набор кисточек для макияжа BH Cosmetics

7. Ультрафиолетовая лампа для сушки гель-лака

Лампа для сушки гель-лака Urban Outfitters

8. Набор для приготовления мороженого

Набор для приготовления мороженого tescoma-shop.ru

9. Удобная плюшевая подушка для чтения

Подушка для чтения Amazon

10. Чехол для подушки с блестками "Николас Кейдж"

Чехол для подушки "Николас Кейдж" Amazon

Ранее OBOZREVATEL публиковал самые теплые и красивые поздравления с днем рождения.

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