Самые красивые елки Европы 2021 года: яркие фото

Анастасия Польская Праздники 14:13, 24.12.2020 Обновлено: 14:40, 24.12.2020

Столицы крупных европейских городов уже нарядились к Новому году и самые большие улицы и площади Рима, Франции, Чехии и других стран засияли разноцветными огнями.

Администрация европейских столиц не жалела денег, чтобы создать праздничную атмосферу и поддержать своих граждан во время жесткого карантина и пандемии COVID-19. Поскольку до Нового года остаются считанные дни, OBOZREVATEL составил топ-5 самый красивых новогодних елей Европы, чтобы вы смогли вдохновиться перед предстоящими праздниками.

Вильнюсская елка стабильно признается лучшей в Европе. В этом году 24-метровое дерево собрано как трансформер из металлических частей с еловыми ветками. Общее впечатление невероятное – ель словно состоит из отдельных блоков в единое целое. Украшают такую инсталляцию четыре километра гирлянд и елочные украшения серебряного цвета.

Вильнюс, Литва
tsn.ua

Страсбург по праву называют "столицей Рождества". Одна из самых красивых елок в Европе стоит на площади Клебера, где также работает рождественская ярмарка – место, где хотя бы раз в жизни нужно попробовать ароматную выпечку и местный глинтвейн.

Страсбург, Франция.
Associated Press

Елка в столице Италии отличается от других европейских красавиц хотя бы тем, что за ней открывается панорама на Колизей. Пушистая ель усеяна маленькими игрушками и огоньками в лучших традициях католического Рождества.

Рим, Италия.
gorodw.by

Отдельно стоит сказать о елке, которую открыли 11 декабря в Ватикане. Ее особенность в украшениях. Все игрушки сделали вручную из дерева бездомные, дети и волонтеры.

Ватикан.
Associated Press

Главная новогодняя красавица Украины изначально должна была быть украшена 58-килограммовой колдовской шляпой. Однако, идею такой верхушки не поддержали горожане, и шляпу заменили на звезду. Но это не испортило общий сказочный стиль: на елке висят не шары, а зверушки, грибочки, гномы, а у ствола дерева разместили фигурки сказочных существ.

Необычная тематика киевской новогодней елки.
Киев, Украина.
Facebook Folk Ukraine

Особенно в этом году сияет пражская елка. Тысячи маленьких огоньков украшают новогоднее дерево на Староместской площади, а чешский Дед Мороз, святой Микулаш с крестом на шапке, раздает конфеты детям, которые хорошо себя вели в этом году.

Прага, Чехия
thinkprague.com

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве загорелась декорация в момент открытия главной елки. Во время торжественного момента начались фейерверки, искры от которых летели на головы людей. Также загорелся декоративный бант на металлической конструкции.

Комментировать
Lady Праздники

Смотрите также

"Ребенок посинел, не дышал": в Броварах скончалась годовалая девочка, родители винят врачей. Подробности

Микитась заявил, что партия "слуг" получала деньги со строительства Подольско-Воскресенского моста

Мендель заявила, что двумя твитами стабилизировала инфляцию в Украине

Коронавирус в Украине пересек отметку в 1 млн зараженных

Стало известно, сколько будет стоить проезд по платным дорогам в Украине