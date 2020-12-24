Самые красивые елки Европы 2021 года: яркие фото

Столицы крупных европейских городов уже нарядились к Новому году и самые большие улицы и площади Рима, Франции, Чехии и других стран засияли разноцветными огнями.

Администрация европейских столиц не жалела денег, чтобы создать праздничную атмосферу и поддержать своих граждан во время жесткого карантина и пандемии COVID-19. Поскольку до Нового года остаются считанные дни, OBOZREVATEL составил топ-5 самый красивых новогодних елей Европы, чтобы вы смогли вдохновиться перед предстоящими праздниками.

Вильнюс, Литва

Вильнюсская елка стабильно признается лучшей в Европе. В этом году 24-метровое дерево собрано как трансформер из металлических частей с еловыми ветками. Общее впечатление невероятное – ель словно состоит из отдельных блоков в единое целое. Украшают такую инсталляцию четыре километра гирлянд и елочные украшения серебряного цвета.

Страсбург, Франция

Страсбург по праву называют "столицей Рождества". Одна из самых красивых елок в Европе стоит на площади Клебера, где также работает рождественская ярмарка – место, где хотя бы раз в жизни нужно попробовать ароматную выпечку и местный глинтвейн.

Рим, Италия

Елка в столице Италии отличается от других европейских красавиц хотя бы тем, что за ней открывается панорама на Колизей. Пушистая ель усеяна маленькими игрушками и огоньками в лучших традициях католического Рождества.

Отдельно стоит сказать о елке, которую открыли 11 декабря в Ватикане. Ее особенность в украшениях. Все игрушки сделали вручную из дерева бездомные, дети и волонтеры.

Киев, Украина

Главная новогодняя красавица Украины изначально должна была быть украшена 58-килограммовой колдовской шляпой. Однако, идею такой верхушки не поддержали горожане, и шляпу заменили на звезду. Но это не испортило общий сказочный стиль: на елке висят не шары, а зверушки, грибочки, гномы, а у ствола дерева разместили фигурки сказочных существ.

Прага, Чехия

Особенно в этом году сияет пражская елка. Тысячи маленьких огоньков украшают новогоднее дерево на Староместской площади, а чешский Дед Мороз, святой Микулаш с крестом на шапке, раздает конфеты детям, которые хорошо себя вели в этом году.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве загорелась декорация в момент открытия главной елки. Во время торжественного момента начались фейерверки, искры от которых летели на головы людей. Также загорелся декоративный бант на металлической конструкции.