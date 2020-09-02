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Самойлов день: что нужно и что нельзя делать 2 сентября

Анна Паскевич
Анна Паскевич
Праздники
1,5 т.
Самойлов день считается мужским праздником

Самойлов день считается мужским праздником. Фото: pravlife.org

В среду, 2 сентября, православные христиане отмечают день Пророка Самуила. В народе праздник известен как Самойлов день.

У наших предков он считался мужским праздником, поэтому женщины накрывали щедрый стол, чтобы накормить хозяина дома. Подробнее о традициях праздника, его истории, приметах и запретах читайте далее в материале OBOZREVATEL.

История праздника: кто такой Пророк Самуил

Пророк Самуил был пятнадцатым и последним судьей Израиля, жил в XI веке до Рождества Христова. Родился он по молитвам своей матери Анны – еще до рождения мать посвятила его Богу, дав имя Самуил ("от бога").

Когда мальчику исполнилось три года, Анна исполнила обет и отдала сына под опеку первосвященника Илия, который был судьей народа Израиля.

Пророк Самуил был последним судьей Израиля.

Пророк Самуил был последним судьей Израиля. Фото: lampada.in.ua

В 12 лет Самуил получил откровение о том, что Бог накажет весь дом первосвященника за то, что тот не обуздывает своих нечестивых сыновей.

Пророчество сбылось, когда филистимляне, убив 30 тысяч израильтян, в том числе сыновей Илия, победили и захватили священный Кивот Завета. Услышав об этом, первосвященник Илий упал навзничь, сломал позвоночник и умер. После его смерти судьей стал Самуил. Пророк мудро правил народом и умер в глубокой старости. В 406 году его мощи были перенесены из Иудеи в Константинополь.

Традиции в Самойлов день: что можно делать

  • Пророк Самуил на Руси считался покровителем мужчин, поэтому на Самойлов день дочери подавали отцу с утра новую рубашку, а жены чествовали хозяина дома, накрывая богатый стол. Среди блюд в этот день был традиционным жареный картофель с грибами.

  • Также к столу обязательно подавали "девичий" овощ свеклу – в надежде, что незамужние девушки семьи вскоре обретут свое счастье.

  • В этот день люди просили хорошей погоды, чтобы успеть убрать урожай и завершить все работы.

  • В лесах в это время появлялись первые зимние опята, и дети с корзинками отправлялись за "урожаем".

  • На Самойлов день принято было загадывать желания, считалось, что все задуманное обязательно сбудется.

В Самойлов день для мужчин по традиции накрывают богатый стол.

В Самойлов день для мужчин по традиции накрывают богатый стол. Фото: nash.live

Приметы на 2 сентября

  • На Самойлов день смотрели на небо: если журавли летят высоко и медленно, то это предвещало теплую осень.

  • Богатый урожай рябины – к дождливой осени.

  • Увидеть много мышей – к холодной зиме.

  • Облака очень низко над головой – к ненастью.

  • Высоко над землей – к хорошей погоде.

По приметам в Самойлов день судили о будущей погоде.

По приметам в Самойлов день судили о будущей погоде. Фото: Pixabay

Что нельзя делать на пророка Самуила

  • Оставлять детей без присмотра. По поверью, иначе к ребенку придут злые духи, которые могут сильно напугать или даже наслать тяжелые болезни.

  • Заводить новые знакомства – по примете, они могут доставить немало неприятностей.

  • Ругаться, ссориться, спорить, конфликтовать.

  • Стричь волосы – чтобы не укоротить жизнь.

  • Принимать решения, связанные с семейной жизнью: Самойлов день считался неподходящим для сватовства и планирования свадьбы.

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