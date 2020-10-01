С Всемирным днем какао, шоколада и кофе: лучшие поздравления и картинки
В четверг, 1 октября, отмечается Всемирный день какао и шоколада, а также Международный день кофе.
OBOZREVATEL предлагает узнать историю этих двух праздников, а также публикует оригинальные поздравления для своих читателей.
Всемирный день какао и шоколада
Изначально праздник назывался День какао и проводился под эгидой Всемирной организации какао (ICCO). С 2010 года отмечается как Всемирный день какао и шоколада – по инициативе французской Академии шоколада и кондитерских изделий, поддержавшей идею ICCO.
Международный день кофе
Праздник был основан в 2014 году, когда Международная кофейная организация приняла решение запустить первый официальный Международный день кофе в Милане. До этого празднования дня кофе во многих странах мира проходило 29 сентября.
В этот день компании часто предлагают бесплатную чашку кофе или скидки, купоны, специальные предложения, продают открытки к Национальному дню кофе.
Поздравления с днем какао, шоколада и кофе
Сварю тебе я кофе ранним утром,
Вдохну в него я нежность нового дня,
А рядом положу я дольку шоколада,
Чтоб аромат разбудил ласково тебя.
Еще добавлю капельку корицы,
И может, даже свежего молока налью,
И я почувствую любовь и вдохновенье,
И прелесть утреннюю, красоту твою.
***
З днем кави!
Таким же міцним нехай здоров'я буде,
Таким же ароматним буде ранок,
І бадьорість теж кави любить,
Адже кава – є напій мудрих!
***
Сегодня свой праздник отмечает черный кофе,
Так что пораньше в этот день вставай,
И этот напиток божественный, ароматный,
Скорее свари и в чашечки всем наливай.
И пусть твоей семье дорогой подарит он,
Духа, бодрости, сил, энергии, настроения,
Если день вас откроется с чашки кофе,
То всем обеспечено счастье и большое везение.
***
Міцна та бадьорить
кава справжня
Я сьогодні тобі дарую,
Щоб легше було прокидатися вранці
Його ти в турці завариш
І бадьорою, прокинувшись станеш.
***
Самый вкусный и желанный,
Самый сладкий, долгожданный,
Белый, горький и молочный,
Шоколад – уж это точно.
Я желаю, чтоб у всех,
Была радость и успех,
И не просто круто, гладко,
А волшебно, шоколадно.
***
В день шоколада поздравляю,
Желаю сладкой жизни вам,
Различных вкусов и начинок
С утра, в обед, по вечерам.
***
Вітаю зі Всесвітнім днем шоколаду і бажаю, щоб не тільки губи, але й усе твоє життя було в шоколаді. Нехай кожна мить буде солодкою, нехай твоє серце тане від кохання, як шоколад на сонці. Смачних ідей і шоколадних відчуттів!
***
С Днем кофе! Желаю более сил и здоровья, неутомимого вдохновения и веры в лучшее, а также хорошей компании на любой жизненный случай, чтобы кофе было пить еще веселее!
***
Вітаю з Днем кави! Як пахне! А який смак – з гірчинкою міцний, з легкою вершковою пінкою, з морозивом, коньяком... Спробуй кави в асортименті, і нехай також на різні смаки і лади грає щасливо твоє життя!
Как сообщал OBOZREVATEL, 1 октября также отмечается Международный день музыки: красивые цитаты и поздравления с праздником – в материале.
По материалам: pozdravik.ru, sms.xsms.com.ua.