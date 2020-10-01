С Всемирным днем какао, шоколада и кофе: лучшие поздравления и картинки

В четверг, 1 октября, отмечается Всемирный день какао и шоколада, а также Международный день кофе.

OBOZREVATEL предлагает узнать историю этих двух праздников, а также публикует оригинальные поздравления для своих читателей.

Всемирный день какао и шоколада

Изначально праздник назывался День какао и проводился под эгидой Всемирной организации какао (ICCO). С 2010 года отмечается как Всемирный день какао и шоколада – по инициативе французской Академии шоколада и кондитерских изделий, поддержавшей идею ICCO.

Международный день кофе

Праздник был основан в 2014 году, когда Международная кофейная организация приняла решение запустить первый официальный Международный день кофе в Милане. До этого празднования дня кофе во многих странах мира проходило 29 сентября.

В этот день компании часто предлагают бесплатную чашку кофе или скидки, купоны, специальные предложения, продают открытки к Национальному дню кофе.

Поздравления с днем какао, шоколада и кофе

Сварю тебе я кофе ранним утром,

Вдохну в него я нежность нового дня,

А рядом положу я дольку шоколада,

Чтоб аромат разбудил ласково тебя.

Еще добавлю капельку корицы,

И может, даже свежего молока налью,

И я почувствую любовь и вдохновенье,

И прелесть утреннюю, красоту твою.

***

З днем кави!

Таким же міцним нехай здоров'я буде,

Таким же ароматним буде ранок,

І бадьорість теж кави любить,

Адже кава – є напій мудрих!

***

Сегодня свой праздник отмечает черный кофе,

Так что пораньше в этот день вставай,

И этот напиток божественный, ароматный,

Скорее свари и в чашечки всем наливай.

И пусть твоей семье дорогой подарит он,

Духа, бодрости, сил, энергии, настроения,

Если день вас откроется с чашки кофе,

То всем обеспечено счастье и большое везение.

***

Міцна та бадьорить

кава справжня

Я сьогодні тобі дарую,

Щоб легше було прокидатися вранці

Його ти в турці завариш

І бадьорою, прокинувшись станеш.

***

Самый вкусный и желанный,

Самый сладкий, долгожданный,

Белый, горький и молочный,

Шоколад – уж это точно.

Я желаю, чтоб у всех,

Была радость и успех,

И не просто круто, гладко,

А волшебно, шоколадно.

***

В день шоколада поздравляю,

Желаю сладкой жизни вам,

Различных вкусов и начинок

С утра, в обед, по вечерам.

***

Вітаю зі Всесвітнім днем шоколаду і бажаю, щоб не тільки губи, але й усе твоє життя було в шоколаді. Нехай кожна мить буде солодкою, нехай твоє серце тане від кохання, як шоколад на сонці. Смачних ідей і шоколадних відчуттів!

***

С Днем кофе! Желаю более сил и здоровья, неутомимого вдохновения и веры в лучшее, а также хорошей компании на любой жизненный случай, чтобы кофе было пить еще веселее!

***

Вітаю з Днем кави! Як пахне! А який смак – з гірчинкою міцний, з легкою вершковою пінкою, з морозивом, коньяком... Спробуй кави в асортименті, і нехай також на різні смаки і лади грає щасливо твоє життя!

Как сообщал OBOZREVATEL, 1 октября также отмечается Международный день музыки: красивые цитаты и поздравления с праздником – в материале.

По материалам: pozdravik.ru, sms.xsms.com.ua.