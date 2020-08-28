С Успением Пресвятой Богородицы 2020! Красивые поздравления и открытки

В пятницу, 28 августа, православные отмечают Успение Пресвятой Богородицы. Этот большой праздник, известный также как Первая Пречистая, посвящен памяти о кончине (успении) Божией Матери.

К празднику OBOZREVATEL публикует оригинальные поздравления в стихах и прозе, смс, открытки, картинки и видео.

Успение Пресвятой Богородицы 2020: смс, стихи и проза

Ще сміється серпень золотий,

Але осені гінці вже йдуть.

Успіння Богородиці святої,

Дзвони на дзвіниці несуть.

Нехай Матір Божа вас від бід оберігає,

Живіть у мирі з Богом і людьми,

Нехай ангел вас крилами осінить,

І довгими нехай будуть ваші дні!

***

В день Богородицы Успения

Желаем Вам благословения,

А также радости, везения

И праздничного настроения.

Чтоб Дева Мария во всём помогала,

От всех неудач чтобы оберегала.

С небес благосклонно всегда бы взирала.

И чтоб заболеть никогда не давала.

***

С Успением Пресвятой Богородицы 2020 irpin.news

Матері просять сьогодні за дітей,

Діти моляться за матерів,

Тебе благають по всьому білому світі,

Молитви несуть всі в святий храм.

Свято Успіння Пресвятої Богородиці,

Ісуса Христа свята породілле,

Діво, спаси нас і сохрани,

Від зла і нечисті життя збережи.

***

Я вас с праздником великим,

Светлым поздравляю.

В День Успения Пресвятой Богородицы

Мира всем желаю.

***

Дзвін Успіння

Зазиває до церкви нас,

Отримуємо благословення,

На душі світло зараз.

Зі святом рідних привітаємо,

Бажаємо миру і добра,

Нехай буде більше в кожному

Любові, милосердя і тепла!

***

В Успение Богородицы

Примите поздравления,

Желаю веры крепкой,

Надежды и смирения.

***

Поздравления с Успением Пресвятой Богородицы bonnycards.ru

Пресвята наша Богородиця

Дивиться лагідно з небес.

Вам пошле своє благословення

І подарує казкових чудес.

І нині, в день її Успіння,

Від душі хочу вам побажати,

Щоб душа ваша залишилася світлою,

І ви могли благі справи робити!

***

В день Успения Пресвятой Богородицы от души хочу пожелать всегда ценить все то, что имеешь в своей жизни, не тратить времени на обиды и глупые ссоры с близкими, дорожить каждым мгновением счастья и радости, давать своему сердцу возможность искренне любить и надеяться.

***

З Успінням Пресвятої Богородиці! Нехай вдома панує мир і благодать, рідні будуть щасливі й здорові, а ангел-хранитель завжди оберігає. Нехай на небі завжди горить зірочка, яка буде освітлювати шлях і вести по життю тільки по правильному курсу.

***

Поздравляю с праздником Успения Пресвятой Богородицы. Пусть будет добрым сердце, счастливой – жизнь, искренней – улыбка, радостной – надежда. Желаю мира и благодати, трепетной любви и крепкой веры, самоотверженности души и чистоты мысли.

Картинки и открытки с Успением Пресвятой Богородицы

Открытка с Успением Пресвятой Богородицы Pinterest

Пожелания в Успение Пресвятой Богородицы bonnycards.ru

Картинка с Успением Пресвятой Богородицы maximum.fm

Смс и картинки с Успением Пресвятой Богородицы ridna.com.ua

Видео с поздравлениями

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о традициях и приметах на Успение Пресвятой Богородицы: что можно и нельзя делать 28 августа.

По материалам: pozdravok.ru, maximum.fm.