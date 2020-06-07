С Троицей! Красивые поздравления и пожелания в праздник, смс, картинки, видео
В воскресенье, 7 июня, отмечается большой праздник – День Святой Троицы, или Пятидесятница. Это один из главных праздников в христианской вере, название которого обозначает единство Святого Духа, Бога-Отца и Бога-сына.
К Троице OBOZREVATEL подготовил для своих читателей лучшие поздравления и пожелания в стихах и прозе, смс, картинки и видео.
Троица 2020: смс, стихи и проза
Світ навколо зеленіє,
І душа тому радіє,
Бо прийшли Зелені свята,
І в віночках вже дівчата,
Весело пісень співають,
На сопілках хлопці грають,
Від всієї України,
Зі святами вітають!
***
С Троицей вас поздравляю
Счастья и любви желаю,
А еще во всем успеха,
Пенья птиц, улыбок, смеха
И безмерного здоровья.
С уваженьем и любовью.
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Пусть Троица к вам придет,
Счастье с собой принесет,
Радость, мир, вдохновение,
Удачу, любовь и терпение.
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Зі Святою Трійцею!
Хай серце заспокоїться,
Добро хай додається
І всі мрії збуваються!
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Поздравляю с праздником святой Троицы! Желаю, чтобы небесные Хранители всегда были за спиной. Чтобы горести, печали и невзгоды рассеялись и уступили место миру, радости и покою. Пусть вера в лучшее вместе со свежим летним воздухом поселится в вашем доме. Добра вам и благополучия!
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Вітаю з Трійцею і в це чудове свято хочу побажати миру і щастя в житті, ладу в родині, любові та спокою, натхнення, добрих надій і світлих почуттів у кожному дні!
День Святой Троицы: картинки с поздравлениями
Видео к Троице
Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что нельзя делать в День Святой Троицы.
По матеиалам: pozdravok.ru, maximum.fm.