С Троицей! Красивые поздравления и пожелания в праздник, смс, картинки, видео

В воскресенье, 7 июня, отмечается большой праздник – День Святой Троицы, или Пятидесятница. Это один из главных праздников в христианской вере, название которого обозначает единство Святого Духа, Бога-Отца и Бога-сына.

К Троице OBOZREVATEL подготовил для своих читателей лучшие поздравления и пожелания в стихах и прозе, смс, картинки и видео.

Поздравления с Троицей pon.org.ua

Троица 2020: смс, стихи и проза

Світ навколо зеленіє,

І душа тому радіє,

Бо прийшли Зелені свята,

І в віночках вже дівчата,

Весело пісень співають,

На сопілках хлопці грають,

Від всієї України,

Зі святами вітають!

***

Картинки к Троице 2020 otkritkiok.ru

С Троицей вас поздравляю

Счастья и любви желаю,

А еще во всем успеха,

Пенья птиц, улыбок, смеха

И безмерного здоровья.

С уваженьем и любовью.

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Троица 2020: картинки и смс СТБ

Пусть Троица к вам придет,

Счастье с собой принесет,

Радость, мир, вдохновение,

Удачу, любовь и терпение.

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День Святой Троицы: поздравления с праздником otkritkiok.ru

Зі Святою Трійцею!

Хай серце заспокоїться,

Добро хай додається

І всі мрії збуваються!

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С Троицей pozdravok.ru

Поздравляю с праздником святой Троицы! Желаю, чтобы небесные Хранители всегда были за спиной. Чтобы горести, печали и невзгоды рассеялись и уступили место миру, радости и покою. Пусть вера в лучшее вместе со свежим летним воздухом поселится в вашем доме. Добра вам и благополучия!

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Вітаю з Трійцею і в це чудове свято хочу побажати миру і щастя в житті, ладу в родині, любові та спокою, натхнення, добрих надій і світлих почуттів у кожному дні!

День Святой Троицы: картинки с поздравлениями

Троица 2020: стихи 24 Канал

Анимационная открытка с Троицей otkritkiok.ru

Пожелания с Троицей pon.org.ua

Гифка к Троице otkritkiok.ru

С Троицей 2020: картинки otkritkiok.ru

Открытки с Троицей otkritkiok.ru

СМС к Троице otkritkiok.ru

Троица 2020: открытки гиф pozdravok.ru

Пожелания в День Святой Троицы otkritkiok.ru

Видео к Троице

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что нельзя делать в День Святой Троицы.

По матеиалам: pozdravok.ru, maximum.fm.