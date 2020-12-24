С Рождеством Христовым: поздравления, видео, картинки и открытки

Рождество Христово в пятницу, 25 декабря, отмечают католики, часть православных верующих, а также протестанты.

В этот день семьи традиционно собираются за праздничным столом, дарят друг другу подарки и колядуют. К празднику OBOZREVATEL подготовил поздравления в прозе и стихах, открытки, картинки и видео.

Стихи, проза и смс в Рождество

Звезда рождественская пусть

Вам освещает в жизни путь.

Уюта и здоровья в дом —

Любви, добра вам!

С Рождеством!

***

Ой ішла Колядка

Вулицями в місті,

У стрічках сріблястих,

В світлому намисті.

Іскорки веселі

На сніг розсипала,

Божий син родився! –

Усіх сповіщала.

***

Счастливого вам Рождества,

Достатка в доме и добра,

Пускай Господь благословит

И от невзгод всех сохранит!

***

Бажаю вам добра,

Від Різдва і до Різдва,

Щоб здоров'ям, щастям в хаті,

Ви були завжди багаті.

Спокій в домі, сонце ясне,

Хай ніколи не погасне,

Хай у добрі проживає

Вся ваша родина.

Колядуйте, веселіться,

Бо весела днина.

Я щиро бажаю веселих вам свят,

Куті, пампушків, українських коляд.

***

Поздравляю с Рождеством,

С зимним, чистым волшебством!

Радости большой желаю,

Пусть Господь оберегает!

***

З Різдвом Христовим! Бажаю миру і благодаті в цьому світі, а також доброго життя і щоденної радості. Нехай всі в родині будуть здорові, нехай буде доброта і щастя на серце.

***

Поздравляю с Рождеством Христовым! Всех благ, мирного неба, радости и самых добрых дел!

***

З Різдвом Христовим! Нехай до вашої оселі прийде диво. Нехай здійсняться всі мрії, в будинку живе щастя, добробут і любов!

***

Нехай світло великого свята Різдва наповнить оселю затишком і теплом, серце – смиренням і радістю. Нехай Бог дарує здоров'я, благополуччя і любов до ближнього!

Картинки и открытки

С Рождеством Христовым utg.ua

Поздравления с Рождеством v24.com.ua

Пожелания в Рождество Klike.net

Стихи в Рождество ukrtoday.com.ua

Видео к Рождеству

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о главных традициях, которые католики соблюдают в Рождество. По григорианскому календарю праздник отмечается 25 декабря.

По материалам: pozdravok.ru, maximum.fm.