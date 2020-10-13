С Покровом Пресвятой Богородицы 2020: поздравления, открытки, картинки и видео
Православные верующие 14 октября отмечают Покров Пресвятой Богородицы. Так, по преданию в этот день в 910 году Божья Матерь явилась в храме в окруженном врагом Константинополе и стала молиться с вместе народом. Затем она сняла блиставшее покрывало с головы и распростерла его над городом.
В этот день верующие посещают церковь и обращаются с молитвами к Деве Марии. К празднику OBOZREVATEL подготовил оригинальные поздравления в стихах и прозе, смс, открытки, картинки и видео.
С Покровом Пресвятой Богородицы: смс, стихи и проза
Пусть Богородица Святая
Покровом вас от бед накроет,
Пусть от болезней защищает
И душу с сердцем успокоит.
С Покровом вас я поздравляю,
Пусть сердце радость наполняет,
Желаю жить не унывая,
Пусть Бог во всем вам помогает.
***
З Покровом всіх сьогодні вітаю!
Бажаю благодаті й добра.
Здоров'я, миру і любові бажаю,
У справах удачі, а в серці тепла!
***
Пусть светом душа наполнится
В Покров Пресвятой Богородицы!
Пусть сбываются те желания,
О чем просим в молитвах отчаянно.
Пусть хранит Божья Матерь от зависти,
Пусть хранит от невзгод и усталости,
Пусть покроет Покровом своим,
Когда, нет сил справляться самим!
***
В день Покрови бажаю сердечно,
Щоб ти був щасливий безмежно.
Нехай Богородиця від бід вкриє
І на краще долю твою влаштує.
На все нехай буде Божа воля,
Щасливою буде твоя доля!
***
Пусть Божья Матерь тебя оберегает,
Он неприятных дней остерегает.
Пусть дарит силу, счастье, процветание,
Здоровье, честь и сострадание.
Пусть царствует любовь и мир в округе,
Чтоб в жизни были лишь хорошие заслуги.
Пусть Ангел светлый на пути стоит
И свято всю семью твою хранит.
Пусть услышанными будут все молитвы,
И станет жизнь, как гладкие граниты.
***
Величезним благодатним щастям
Від Богородиці самої
Прийде сьогодні водночас
День славний і святий – Покрова.
Нехай чудодійний Покров
Вас осяє і заспокоїть,
Подарує щастя і любов,
І життя без смутку влаштує!
***
Мира вам, тепла и света
И спокойствия в душе,
Чтобы счастье и здоровье
Правили у вас в семье,
Пусть любовь оберегает
Днем и ночью круглый год,
И Святая мать Христова
От беды всегда спасет!
***
Вітаю з Покровом Пресвятої Богородиці та від душі бажаю щасливого, довгого, благодатного життя під покровом Пресвятої Діви. Нехай кожен день дарує тільки світлі думки і добрі справи, нехай Богородиця пошле тобі і всій родині здоров'я міцного, достатку, лада і світу.
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Пусть Покров Пресвятой Богородицы принесет чистоту и надежду в ваш дом. Желаю укрыться от бурь и невзгод под Божьим покровом. Желаю жить праведно и счастливо. Желаю доброты в сердцах и веры в душе. Желаю благополучия в семье и мира в доме.
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Вітаю зі святом Покрови Пресвятої Богородиці. Бажаю світла щастя і блага в житті, бажаю відради душі та радості серця. Нехай Пресвята Богородиця вкриє від лиха і бід, хай кожен день дарує добру надію, мир і любов.
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Поздравляем с благодатным, светлым праздником Покровом Пресвятой Богородицы! Пусть Ваши молитвы всегда будут услышаны, пусть Вас и Ваших близких никогда не подводит здоровье и вера в светлое будущее. С Праздником!
Покров Пресвятой Богородицы 2020: открытки и картинки
Видео с поздравлениями
Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что можно и что нельзя делать в Покров Пресвятой Богородицы.
По материалам: pozdravok.ru, maximum.fm.