С Ореховым Спасом 2020! Красивые поздравления, смс, стихи, картинки и видео

Третий Спас, или Хлебный Спас, Ореховый Спас традиционно празднуют 29 августа, на следующий день после Успения Пресвятой Богородицы. В православии этот день посвящен воспоминаниям о перенесении Нерукотворного образа Спасителя.

К празднику OBOZREVATEL публикует оригинальные поздравления в стихах и прозе, смс, картинки, открытки и видео.

Ореховый Спас 2020: смс, стихи и проза

Останній Спас

Вам горіхів припас!

Давайте хліб спечемо

І в будинок друзів покличемо.

Нехай лунає дитячий сміх,

І всіх нас успіх!

***

Наступил светлейший праздник,

Спас Ореховый пришел,

Пост закончился Успенский,

Пусть всем будет хорошо!

Третий спас подарит счастье

И здоровьем одарит,

На закате лета ждет нас

Жизнь без боли и обид.

***

Нехай цей Горіховий Спас

Буде радісним для вас!

Дуже щедрим і щасливим.

Зробить хай життя красивим.

***

Поздравления с Ореховым Спасом 2020. YouTube

В этот светлый праздник, в Ореховый спас,

Поздравить хотим от всей души Вас!

Желаем здоровья Вам, большого достатка,

Успехов во всем, любви без остатка!

Путь солнце Вам всегда ярко светит

И будете Вы всех счастливей на свете!

***

Сьогодні настав Третій

Благословенний Спас.

Бажаю, щоб всі дізналися,

Що Бог є серед нас.

Любов, турботу нехай тобі

Він пошле з неба,

І буде радість на Землі,

І щастя оживе!

***

В день Орехового Спаса

Я желаю благодати,

И пусть в жизни с каждым часом

Нарастают горы счастья!

И Спаситель, неустанно,

Будет сберегать от горя,

И удача океаном

Разольется пред тобою!

***

З Третім Спасом вітаємо,

Родинного тепла бажаємо.

Нехай буде ясна погода

Для вас в будь-яку пору року.

Здоров'я вас хай не підводить,

І щастя часто в хату заходить!

***

С Ореховым Спасом 2020. culture.ru

Вас со Спасом поздравляю,

Вот и Третий подошел,

Счастья вам и крепкой веры,

Душу чтоб покой нашел.

Жизни мирной вам желаю,

Не терять надежды в сердце,

И тогда Господь откроет

Перед вами в счастье дверцу.

***

У день Горіхового Спаса бажаю благодаті й тепла. Нехай Ваше здоров'я і здоров'я рідних буде міцним як горіхова шкаралупа, нехай небо буде чистим і ясним, хай щастя буде вічним. Любові, віри і взаєморозуміння.

***

Поздравляю с Ореховым Спасом. Пусть этот праздник принесет силу и крепкую, как орех, веру в ваш семью, пусть в доме вашем царит благополучие и мир. Желаю здравия, благодеяния, чистоты души и радости сердца.

Картинки и открытки в Хлебный Спас

Картинка с Ореховым Спасом. Pinterest

Поздравления в Хлебный Спас. maximum.fm

Открытка с Ореховым Спасом. Pinterest

С Ореховым Спасом: видео с поздравлениями

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о традициях, приметах в Ореховый Спас, а также о том, что нельзя делать в праздник.

По материалам: pozdravok.ru, maximum.fm.