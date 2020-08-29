С Ореховым Спасом 2020! Красивые поздравления, смс, стихи, картинки и видео

Ореховый Спас празднуют 29 августа. Фото: Pixabay
Третий Спас, или Хлебный Спас, Ореховый Спас традиционно празднуют 29 августа, на следующий день после Успения Пресвятой Богородицы. В православии этот день посвящен воспоминаниям о перенесении Нерукотворного образа Спасителя.
К празднику OBOZREVATEL публикует оригинальные поздравления в стихах и прозе, смс, картинки, открытки и видео.
Останній Спас
Вам горіхів припас!
Давайте хліб спечемо
І в будинок друзів покличемо.
Нехай лунає дитячий сміх,
І всіх нас успіх!
***
Наступил светлейший праздник,
Спас Ореховый пришел,
Пост закончился Успенский,
Пусть всем будет хорошо!
Третий спас подарит счастье
И здоровьем одарит,
На закате лета ждет нас
Жизнь без боли и обид.
***
Нехай цей Горіховий Спас
Буде радісним для вас!
Дуже щедрим і щасливим.
Зробить хай життя красивим.
***
Поздравления с Ореховым Спасом 2020. YouTube
В этот светлый праздник, в Ореховый спас,
Поздравить хотим от всей души Вас!
Желаем здоровья Вам, большого достатка,
Успехов во всем, любви без остатка!
Путь солнце Вам всегда ярко светит
И будете Вы всех счастливей на свете!
***
Сьогодні настав Третій
Благословенний Спас.
Бажаю, щоб всі дізналися,
Що Бог є серед нас.
Любов, турботу нехай тобі
Він пошле з неба,
І буде радість на Землі,
І щастя оживе!
***
В день Орехового Спаса
Я желаю благодати,
И пусть в жизни с каждым часом
Нарастают горы счастья!
И Спаситель, неустанно,
Будет сберегать от горя,
И удача океаном
Разольется пред тобою!
***
З Третім Спасом вітаємо,
Родинного тепла бажаємо.
Нехай буде ясна погода
Для вас в будь-яку пору року.
Здоров'я вас хай не підводить,
І щастя часто в хату заходить!
***
С Ореховым Спасом 2020. culture.ru
Вас со Спасом поздравляю,
Вот и Третий подошел,
Счастья вам и крепкой веры,
Душу чтоб покой нашел.
Жизни мирной вам желаю,
Не терять надежды в сердце,
И тогда Господь откроет
Перед вами в счастье дверцу.
***
У день Горіхового Спаса бажаю благодаті й тепла. Нехай Ваше здоров'я і здоров'я рідних буде міцним як горіхова шкаралупа, нехай небо буде чистим і ясним, хай щастя буде вічним. Любові, віри і взаєморозуміння.
***
Поздравляю с Ореховым Спасом. Пусть этот праздник принесет силу и крепкую, как орех, веру в ваш семью, пусть в доме вашем царит благополучие и мир. Желаю здравия, благодеяния, чистоты души и радости сердца.
Картинка с Ореховым Спасом. Pinterest
Поздравления в Хлебный Спас. maximum.fm
Открытка с Ореховым Спасом. Pinterest
Ранее OBOZREVATEL рассказывал о традициях, приметах в Ореховый Спас, а также о том, что нельзя делать в праздник.
По материалам: pozdravok.ru, maximum.fm.
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