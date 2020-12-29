С Новым годом 2021: поздравления, картинки, открытки и видео к празднику

В пятницу, 1 января, мир будет праздновать Новый, 2021 год, который, согласно китайскому календарю, будет годом Белого Металлического Быка.

В Украине праздник принято отмечать всей семьей, дарить друг другу подарки с пожеланиями всяческих благ. OBOZREVATEL специально для своих читателей подготовил подборку поздравлений с Новым годом в стихах и прозе, картинки, открытки и видео родителям, друзьям, мужу и жене, парню и девушке.

Поздравления с Новым годом для родителей

"С Новым годом! С новым счастьем!" –

Колокольчики звенят.

Вам, родители, удачи

Пожелать они хотят!

Дед Мороз под вашу елку

В дом здоровье принесет,

С ним богатство и удачу.

Пусть всегда во всем везет.

***

З Новим роком вітаю,

Бажаю щастя та добра,

Здоров'я, радості, везіння

Вам на довгі роки!

Мама, тато дорогі,

Живіть багато-багато літ,

Нехай Дід Мороз для вас подарує

Життя щасливе, без бід!

***

Моим родителям любимым

Я пожелаю в Новый год,

Пусть будет он неповторимым,

Удачи море принесет.

И пусть добро, любовь и счастье

На вас посыпятся, как снег,

Желанья вмиг осуществятся,

И будет ярким весь ваш век!

***

З Новим роком, мої дорогі батьки! Ні краплі смутку, ні хвилини хвороби, жодного розчарування в новому році. Кохані мої, рідні, найкращі батьки, чарівного вам новорічного настрою, душевного тепла і благополуччя на весь майбутній рік.

С наступающим Новым годом Быка YouTube

Прикольные поздравления с Новым годом

Пожелаю в Новый год

Не забыть, кто где живет,

Помнить собственное имя

И остаться невредимым,

Честь и гордость не ронять,

Без штанов не танцевать,

Не заснуть под пышной елью,

А добраться до постели!

***

Вам бажаю в Новий Рік

Жити без горя і турбот!

Не ходити до аптеки,

Погасити іпотеку,

Побувати на Багамах,

Та з проблем не робити драми

І образи не збирати,

Щоб простіше стало жити!

***

С Новым годом! Желаю быть чудом весь чудесный год, желаю снегопада денег и вьюги удачи, вихря счастья и бурана любви. Пусть этот год будет суперским и мега-крутым, а в нем пусть будет и драйв, и кайф, и роскошь!

***

З новим роком! Бажаю викинути і шкарпетки з дірками, і думки з дурницями, і сумніви з будь-якого приводу. Сподіваюся, твоя поведінка була старанною, і Дід Мороз подарує тобі щось гарне. Бажаю круто зустріти новий рік і провести його під гучним девізом постійного щастя!

Новый год в Украине – семейный праздник Pixabay

Поздравления с Новым годом для друга

Желаю в следующем году

Верить, друг, в свою мечту,

Пусть в новогодней суете

Сбудутся желанья все,

Будь здоров и полон сил,

Чтоб друзей своих ценил,

Пусть во всем тебе везет,

И плохое все уйдет!

***

З Новим роком вітаю!

Друг мій, я тобі бажаю

І удачі і везіння,

Море сміху, настрою,

Що захочеш, хай станеться,

Що задумав – втілиться.

Легкий, яскравий, без турбот

Буде для тебе весь рік!

***

Тебе, мой друг, я в Новый год

Желаю жить, не знать забот.

Чтобы удача улыбалась,

Чтоб все хорошее сбывалось.

Чтобы плохое все забылось,

Чтобы мечта осуществилась.

Любви, здоровья и успеха,

Веселья, радости и смеха!

Поздравление с Новым годом Pixabay

Поздравления с Новым годом для подруги

Будь красивой, как снежинка,

И сияй, как звездопад.

Будь же девочкой с картинки,

Чтоб влюблялись все подряд!

***

З Новим роком, моя мила і дорога подруга. Бажаю тобі новорічного дива, прекрасних відчуттів і щасливих моментів, веселих історій і грандіозних подій. Нехай твоє життя буде яскравим і приємним, повним романтичних пригод та великих успіхів.

***

Пусть Новый год улыбки дарит

И счастьем наполняет жизнь.

Пусть все дела твои поправит

И выполнит любой каприз!

Желаю я любви бескрайней

И денег полный кошелек.

Пусть меньше будет дней печальных,

А впереди удача ждет!

Новый год Pixabay

Поздравления с Новым годом для мужа

Чоловік мій, я тебе вітаю,

З новим роком, любий.

Буде рік нехай успішним,

Принесе хай куш великий.

Все, що вночі загадаєш,

Збудеться нехай неодмінно,

Чекають нехай в році прийдешньому

До кращого нехай зміни.

***

Любимый, в этот Новый год

Пусть счастье к нам с тобой придет,

Чтоб мы еще счастливей стали,

Пусть будет все, о чем мечтали!

Желаю крепкого здоровья,

Карьера чтоб стремилась вверх,

Скажу тебе, родной, с любовью,

Что ты на свете лучше всех!

С Новым годом Pixabay

Поздравления с Новым годом для жены

Мой подарок – это ты,

И другого мне не надо.

Лишь бы ты всегда была

День и ночь со мною рядом.

В Новый год желаю я,

Чтобы ты была здоровой,

Обнимала бы меня,

Не ругала бы сурово.

***

З Новим роком, дорога

І кохана дружина.

Ще раз нагадую:

Ти по життю мені потрібна.

Будь завжди зі мною поруч

І не думай тікати.

Мені іншої зовсім не треба,

Ти дружина з оцінкою "відмінно"!

***

З Новим роком, моя кохана дружино! Нехай цей рік принесе тобі якомога більше щастя і гарних вражень. Нехай наш дім наповнюється затишком, турботою, теплотою та коханням. Ти моя друга половинка, і все, що в моїх силах, я зроблю, щоб ти була щаслива, щоб мрії збувалися, і ти світилася радістю і оптимізмом!

Открытка в Новый год prolviv.com

Поздравления с Новым годом для парня

З Новим роком, будь успішним,

Щасливим і завжди здоровим,

Кожен крок нехай буде зваженим,

Будь до відкриттів готовий!

Ставай тільки багатшим,

Нехай кар'єра вгору росте!

Посміхайся, нехай удача

З тобою поряд йде!

***

З Новим роком, коханий. Бажаю, щоб цей рік всі бажання перетворив на реальність, а всі твої ідеї допоміг втілити в успіх. Бажаю тобі удачі на весь рік, мужності, впевненості і цілеспрямованості, наполегливості, сміливості, кохання і крутих змін! Щасти тобі в Новому році.

***

С Новым годом, дорогой! Желаю тебе новых дорог к успеху, новых идей и новых удач. Пусть этот год исключит все провалы и ошибки, пусть он станет для тебя годом счастья, веселья, любви и невероятной мечты.

Картинка в Новый год YouTube

Поздравления с Новым годом для девушки

Будь всегда такой красивой,

Милой, нежной, будь счастливой,

Наповал сражай ты всех

И во всем имей успех.

Пусть любовь в душе живет,

Сказка в жизнь пускай войдет.

Сбыться всем мечтам желаю,

С Новым годом поздравляю!

***

З Новим роком вітаю,

Найкращою бути бажаю.

Нехай відмінно все буде

І в усьому тобі щастить.

Щоб любов була, здоров'я,

Грошей повний гаманець,

Щоб можливостей мала

Нескінченний завжди потік!

Открытки и картинки в Новый год

Пожелания в Новый год Pinterest

С Новым годом и Рождеством Христовым prolviv.com

Поздравления с Новым годом myrgorod.pl.ua

Новый год 2021 Davno.ru

С Новым годом Быка YouTube

Видео с поздравлениями в Новый год

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, почему в СССР запрещали праздновать Новый год и Рождество и наряжать елку. После смерти Ленина праздник перестал быть веселым торжеством.

По материалам: pozdravok.ru.