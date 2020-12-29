С Новым годом 2021: поздравления, картинки, открытки и видео к празднику
В пятницу, 1 января, мир будет праздновать Новый, 2021 год, который, согласно китайскому календарю, будет годом Белого Металлического Быка.
В Украине праздник принято отмечать всей семьей, дарить друг другу подарки с пожеланиями всяческих благ. OBOZREVATEL специально для своих читателей подготовил подборку поздравлений с Новым годом в стихах и прозе, картинки, открытки и видео родителям, друзьям, мужу и жене, парню и девушке.
"С Новым годом! С новым счастьем!" –
Колокольчики звенят.
Вам, родители, удачи
Пожелать они хотят!
Дед Мороз под вашу елку
В дом здоровье принесет,
С ним богатство и удачу.
Пусть всегда во всем везет.
***
З Новим роком вітаю,
Бажаю щастя та добра,
Здоров'я, радості, везіння
Вам на довгі роки!
Мама, тато дорогі,
Живіть багато-багато літ,
Нехай Дід Мороз для вас подарує
Життя щасливе, без бід!
***
Моим родителям любимым
Я пожелаю в Новый год,
Пусть будет он неповторимым,
Удачи море принесет.
И пусть добро, любовь и счастье
На вас посыпятся, как снег,
Желанья вмиг осуществятся,
И будет ярким весь ваш век!
***
З Новим роком, мої дорогі батьки! Ні краплі смутку, ні хвилини хвороби, жодного розчарування в новому році. Кохані мої, рідні, найкращі батьки, чарівного вам новорічного настрою, душевного тепла і благополуччя на весь майбутній рік.
Пожелаю в Новый год
Не забыть, кто где живет,
Помнить собственное имя
И остаться невредимым,
Честь и гордость не ронять,
Без штанов не танцевать,
Не заснуть под пышной елью,
А добраться до постели!
***
Вам бажаю в Новий Рік
Жити без горя і турбот!
Не ходити до аптеки,
Погасити іпотеку,
Побувати на Багамах,
Та з проблем не робити драми
І образи не збирати,
Щоб простіше стало жити!
***
С Новым годом! Желаю быть чудом весь чудесный год, желаю снегопада денег и вьюги удачи, вихря счастья и бурана любви. Пусть этот год будет суперским и мега-крутым, а в нем пусть будет и драйв, и кайф, и роскошь!
***
З новим роком! Бажаю викинути і шкарпетки з дірками, і думки з дурницями, і сумніви з будь-якого приводу. Сподіваюся, твоя поведінка була старанною, і Дід Мороз подарує тобі щось гарне. Бажаю круто зустріти новий рік і провести його під гучним девізом постійного щастя!
Желаю в следующем году
Верить, друг, в свою мечту,
Пусть в новогодней суете
Сбудутся желанья все,
Будь здоров и полон сил,
Чтоб друзей своих ценил,
Пусть во всем тебе везет,
И плохое все уйдет!
***
З Новим роком вітаю!
Друг мій, я тобі бажаю
І удачі і везіння,
Море сміху, настрою,
Що захочеш, хай станеться,
Що задумав – втілиться.
Легкий, яскравий, без турбот
Буде для тебе весь рік!
***
Тебе, мой друг, я в Новый год
Желаю жить, не знать забот.
Чтобы удача улыбалась,
Чтоб все хорошее сбывалось.
Чтобы плохое все забылось,
Чтобы мечта осуществилась.
Любви, здоровья и успеха,
Веселья, радости и смеха!
Будь красивой, как снежинка,
И сияй, как звездопад.
Будь же девочкой с картинки,
Чтоб влюблялись все подряд!
***
З Новим роком, моя мила і дорога подруга. Бажаю тобі новорічного дива, прекрасних відчуттів і щасливих моментів, веселих історій і грандіозних подій. Нехай твоє життя буде яскравим і приємним, повним романтичних пригод та великих успіхів.
***
Пусть Новый год улыбки дарит
И счастьем наполняет жизнь.
Пусть все дела твои поправит
И выполнит любой каприз!
Желаю я любви бескрайней
И денег полный кошелек.
Пусть меньше будет дней печальных,
А впереди удача ждет!
Чоловік мій, я тебе вітаю,
З новим роком, любий.
Буде рік нехай успішним,
Принесе хай куш великий.
Все, що вночі загадаєш,
Збудеться нехай неодмінно,
Чекають нехай в році прийдешньому
До кращого нехай зміни.
***
Любимый, в этот Новый год
Пусть счастье к нам с тобой придет,
Чтоб мы еще счастливей стали,
Пусть будет все, о чем мечтали!
Желаю крепкого здоровья,
Карьера чтоб стремилась вверх,
Скажу тебе, родной, с любовью,
Что ты на свете лучше всех!
Мой подарок – это ты,
И другого мне не надо.
Лишь бы ты всегда была
День и ночь со мною рядом.
В Новый год желаю я,
Чтобы ты была здоровой,
Обнимала бы меня,
Не ругала бы сурово.
***
З Новим роком, дорога
І кохана дружина.
Ще раз нагадую:
Ти по життю мені потрібна.
Будь завжди зі мною поруч
І не думай тікати.
Мені іншої зовсім не треба,
Ти дружина з оцінкою "відмінно"!
***
З Новим роком, моя кохана дружино! Нехай цей рік принесе тобі якомога більше щастя і гарних вражень. Нехай наш дім наповнюється затишком, турботою, теплотою та коханням. Ти моя друга половинка, і все, що в моїх силах, я зроблю, щоб ти була щаслива, щоб мрії збувалися, і ти світилася радістю і оптимізмом!
З Новим роком, будь успішним,
Щасливим і завжди здоровим,
Кожен крок нехай буде зваженим,
Будь до відкриттів готовий!
Ставай тільки багатшим,
Нехай кар'єра вгору росте!
Посміхайся, нехай удача
З тобою поряд йде!
***
З Новим роком, коханий. Бажаю, щоб цей рік всі бажання перетворив на реальність, а всі твої ідеї допоміг втілити в успіх. Бажаю тобі удачі на весь рік, мужності, впевненості і цілеспрямованості, наполегливості, сміливості, кохання і крутих змін! Щасти тобі в Новому році.
***
С Новым годом, дорогой! Желаю тебе новых дорог к успеху, новых идей и новых удач. Пусть этот год исключит все провалы и ошибки, пусть он станет для тебя годом счастья, веселья, любви и невероятной мечты.
Будь всегда такой красивой,
Милой, нежной, будь счастливой,
Наповал сражай ты всех
И во всем имей успех.
Пусть любовь в душе живет,
Сказка в жизнь пускай войдет.
Сбыться всем мечтам желаю,
С Новым годом поздравляю!
***
З Новим роком вітаю,
Найкращою бути бажаю.
Нехай відмінно все буде
І в усьому тобі щастить.
Щоб любов була, здоров'я,
Грошей повний гаманець,
Щоб можливостей мала
Нескінченний завжди потік!Открытки и картинки в Новый год
Ранее OBOZREVATEL рассказывал, почему в СССР запрещали праздновать Новый год и Рождество и наряжать елку. После смерти Ленина праздник перестал быть веселым торжеством.
По материалам: pozdravok.ru.