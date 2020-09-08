С Международным днем грамотности 2020! Красивые поздравления с праздником
Международный день грамотности отмечается ежегодно 8 сентября. В 1966 году ЮНЕСКО впервые отметило праздник; его цель – привлечь внимание общества к распространению грамотности – одной из главных сфер деятельности организации.
Так, хотя с каждым годом образованных людей становится все больше, борьба с неграмотностью остается чрезвычайно сложной и масштабной проблемой. К празднику OBOZREVATEL подготовил оригинальные поздравления в стихах и прозе, смс, картинки и видео.
С Днем грамотности: смс, стихи и проза
З Днем грамотності, друзі,
Вас хочу привітати,
Побажати вам коми
В потрібному місці ставити.
Щоб не було сумнівів,
Як же правильно писати,
І в хорошому настроеньи
Постійно перебувати.
***
Знать, где "о" писать, где "а",
Точку где поставить,
Это нужно знать всегда,
Каждого заставить!
И не надо тут юлить:
"Пишем, как умеем!"
В жизни каждый должен быть
Просто грамотеем.
***
У міжнародний грамотності день
Мені побажати вам кращого не лінь:
Щоб запас словниковий поповнювали,
Про грамотність свою не забували!
У день грамотності вітаю!
І від душі я вам бажаю,
Щоб стикатися доводилося
З інтелігентними людьми!
***
С Днем грамотности нынче
Тебя я поздравляю,
Слова писать отлично,
Без промахов желаю!
Язык знать идеально
И говорить красиво,
Чтоб ум феноменальный
К большим вел перспективам!
***
Як мова прекрасна та ваш інтелект,
Уміння мило висловлюватись, -
Хай чекає на вас безліч висот!
Хочу успіхів вам побажати!
***
Как говорят: грамматика не распутная, но она не против, чтоб все на Земле ею пользовались. И это самое верное из всех возможных пожеланий на сегодняшний день. С Международным Днем Грамотности, пусть же самой большой проблемой общества будут те, кто путает "тся" и "ться".
***
Вітаю з Міжнародним днем грамотності та хочу побажати завжди бути впевненою в собі людиною, грамотно говорити і робити справи. Бажаю писати без помилок і помарок розповідь свого чудового життя та дізнаватися багато всього цікавого зі сторінок веселих книг.
Международный день грамотности: картинки и открытки
Видео ко Дню грамотности
Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как научить школьников финансовой грамотности: советы психологов.
По материалам: pozdravok.ru.