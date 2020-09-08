С Международным днем грамотности 2020! Красивые поздравления с праздником

Международный день грамотности отмечается ежегодно 8 сентября. В 1966 году ЮНЕСКО впервые отметило праздник; его цель – привлечь внимание общества к распространению грамотности – одной из главных сфер деятельности организации.

Так, хотя с каждым годом образованных людей становится все больше, борьба с неграмотностью остается чрезвычайно сложной и масштабной проблемой. К празднику OBOZREVATEL подготовил оригинальные поздравления в стихах и прозе, смс, картинки и видео.

С Днем грамотности: смс, стихи и проза

З Днем грамотності, друзі,

Вас хочу привітати,

Побажати вам коми

В потрібному місці ставити.

Щоб не було сумнівів,

Як же правильно писати,

І в хорошому настроеньи

Постійно перебувати.

***

Знать, где "о" писать, где "а",

Точку где поставить,

Это нужно знать всегда,

Каждого заставить!

И не надо тут юлить:

"Пишем, как умеем!"

В жизни каждый должен быть

Просто грамотеем.

***

У міжнародний грамотності день

Мені побажати вам кращого не лінь:

Щоб запас словниковий поповнювали,

Про грамотність свою не забували!

У день грамотності вітаю!

І від душі я вам бажаю,

Щоб стикатися доводилося

З інтелігентними людьми!

***

С Днем грамотности нынче

Тебя я поздравляю,

Слова писать отлично,

Без промахов желаю!

Язык знать идеально

И говорить красиво,

Чтоб ум феноменальный

К большим вел перспективам!

***

Як мова прекрасна та ваш інтелект,

Уміння мило висловлюватись, -

Хай чекає на вас безліч висот!

Хочу успіхів вам побажати!

***

Как говорят: грамматика не распутная, но она не против, чтоб все на Земле ею пользовались. И это самое верное из всех возможных пожеланий на сегодняшний день. С Международным Днем Грамотности, пусть же самой большой проблемой общества будут те, кто путает "тся" и "ться".

***

Вітаю з Міжнародним днем грамотності та хочу побажати завжди бути впевненою в собі людиною, грамотно говорити і робити справи. Бажаю писати без помилок і помарок розповідь свого чудового життя та дізнаватися багато всього цікавого зі сторінок веселих книг.

Международный день грамотности: картинки и открытки

Открытка с Днем грамотности Фото: slideshare.net

С Днем грамотности 2020 Фото: salat.com.ua

Картинки с Днем грамотности Фото: tormak-biblioteka5.blogspot.com

Поздравления с Днем грамотности Фото: YouTube

Видео ко Дню грамотности

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как научить школьников финансовой грамотности: советы психологов.

По материалам: pozdravok.ru.