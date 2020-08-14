С Медовым Спасом! Лучшие поздравления, открытки, смс и видео

Православные верующие в пятницу, 14 августа, празднуют Медовый Спас, или Первый Спас. Этот день также является первым днем Успенского поста.

К празднику OBOZREVATEL подготовил оригинальные поздравления в стихах и прозе, смс, открытки, картинки и видео.

Медовый Спас 2020: смс, поздравления в стихах и прозе

З Медовим Спасом вітаємо,

Родинного тепла бажаємо.

Нехай буде ясна погода

Для вас в будь-яку пору року.

Здоров'я вас хай не підводить,

І щастя часто в хату заходить!

***

Спас Медовый, Маковей,

Колокольный звон церквей,

На губах от меда сладость,

На душе и в сердце радость.

Первый Спас пусть принесет

Меда нам на целый год.

Всем желаю я добра,

Жизни без греха и зла.

Спас пусть медом причащает,

На добро благословляет.

***

Поздравления с Медовым Спасом 2020 (фото: webstudio-gk.pro)

Наступил Медовый Спас,

С чем хочу поздравить Вас.

Я желаю Вам тепла,

Жизнь чтоб сладкою была.

***

Нехай цей Медовий Спас

Буде радісним для вас!

Найщедрішим і щасливим.

Зробить нехай життя красивим.

Нехай здоров'я не підводить,

А зло ніколи хай не шкодить!

***

Спешу поздравить я всех вас,

Ведь к нам пришел Медовый Спас!

Пусть праздник счастье принесет,

Чтоб сладкой жизнь была, как мед,

Как можно чаще улыбайтесь,

И яркой жизнью наслаждайтесь,

Желаю солнца, мира, лада

И позитивного заряда!

***

Картинка в Медовый Спас (фото: theworldnews.net)

Маковей, Медовий Спас

меду смачного припас.

У пасічника-бджоляра

стільники із воску повні добра!..

Липовий, гречаний мед

у храм святити несе народ.

Тож збираймося і ми,

Щоб бути добрими людьми!

***

Поздравляю с Медовым Спасом! Пускай жизнь будет сладкой, как мед, а семья будет слаженной и дружной, словно пчелы в улье. Пусть Спаситель поможет преодолеть трудности на пути к счастливой и радостной жизни. Пускай Вы и ваша семья будут под покровом Господа и Богородицы!

***

Вітаю з Медовим Спасом і від душі бажаю, щоб щастя твого серця було солодким, як мед, щоб кожен день був наповнений приємним ароматом любові і натхнення. Нехай Господь відводить від твоєї сім'ї всі біди і недуги, нехай Він дарує тобі силу, віру і терпіння для здійснення добрих і справжніх справ.

***

Вот и пришел день Медового Спаса! Поздравляю Вас и желаю, чтобы жизнь была сладка, словно мед, и не было в ней ни одной ложки дегтя. Пусть сердце согревает любовь, пусть не знает душа ничего плохого. И пусть сегодня Медовый Спас сделает счастливым Вашу семью и Вас!

Открытки и картинки в Медовый Спас

Открытка к Медовому Спасу (фото: СТБ)

Пожелания в Медовый Спас: анимационное поздравление (фото: otkritkiok.ru)

Красивая открытка в Медовый Спас 2020 (фото: twnews.cz)

Поздравления с Медовым Спасом: видео

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По материалам: pozdravok.ru, maximum.fm.