С Медовым Спасом! Лучшие поздравления, открытки, смс и видео
Православные верующие в пятницу, 14 августа, празднуют Медовый Спас, или Первый Спас. Этот день также является первым днем Успенского поста.
К празднику OBOZREVATEL подготовил оригинальные поздравления в стихах и прозе, смс, открытки, картинки и видео.
Медовый Спас 2020: смс, поздравления в стихах и прозе
З Медовим Спасом вітаємо,
Родинного тепла бажаємо.
Нехай буде ясна погода
Для вас в будь-яку пору року.
Здоров'я вас хай не підводить,
І щастя часто в хату заходить!
***
Спас Медовый, Маковей,
Колокольный звон церквей,
На губах от меда сладость,
На душе и в сердце радость.
Первый Спас пусть принесет
Меда нам на целый год.
Всем желаю я добра,
Жизни без греха и зла.
Спас пусть медом причащает,
На добро благословляет.
***
Наступил Медовый Спас,
С чем хочу поздравить Вас.
Я желаю Вам тепла,
Жизнь чтоб сладкою была.
***
Нехай цей Медовий Спас
Буде радісним для вас!
Найщедрішим і щасливим.
Зробить нехай життя красивим.
Нехай здоров'я не підводить,
А зло ніколи хай не шкодить!
***
Спешу поздравить я всех вас,
Ведь к нам пришел Медовый Спас!
Пусть праздник счастье принесет,
Чтоб сладкой жизнь была, как мед,
Как можно чаще улыбайтесь,
И яркой жизнью наслаждайтесь,
Желаю солнца, мира, лада
И позитивного заряда!
***
Маковей, Медовий Спас
меду смачного припас.
У пасічника-бджоляра
стільники із воску повні добра!..
Липовий, гречаний мед
у храм святити несе народ.
Тож збираймося і ми,
Щоб бути добрими людьми!
***
Поздравляю с Медовым Спасом! Пускай жизнь будет сладкой, как мед, а семья будет слаженной и дружной, словно пчелы в улье. Пусть Спаситель поможет преодолеть трудности на пути к счастливой и радостной жизни. Пускай Вы и ваша семья будут под покровом Господа и Богородицы!
***
Вітаю з Медовим Спасом і від душі бажаю, щоб щастя твого серця було солодким, як мед, щоб кожен день був наповнений приємним ароматом любові і натхнення. Нехай Господь відводить від твоєї сім'ї всі біди і недуги, нехай Він дарує тобі силу, віру і терпіння для здійснення добрих і справжніх справ.
***
Вот и пришел день Медового Спаса! Поздравляю Вас и желаю, чтобы жизнь была сладка, словно мед, и не было в ней ни одной ложки дегтя. Пусть сердце согревает любовь, пусть не знает душа ничего плохого. И пусть сегодня Медовый Спас сделает счастливым Вашу семью и Вас!
Открытки и картинки в Медовый Спас
Поздравления с Медовым Спасом: видео
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По материалам: pozdravok.ru, maximum.fm.