С Йом-Кипур 2020: лучшие поздравления, открытки и видео
В понедельник, 28 сентября, отмечается самый важный иудейский праздник – Йом-Кипур, или Судный день, День искупления.
Так, считается, что в Йом-Кипур Бог выносит свой вердикт, оценивая деятельность человека за прошедший год. К празднику OBOZREVATEL собрал лучшие поздравления в стихах и прозе, смс, картинки, открытки и видео.
Йом-Кипур: смс, стихи и проза
Йом Кипур – судный день, искупленья возможность,
Это время молитв, размышлений для всех,
Не задумай греха, будь в делах осторожен:
Не всегда там, где кажется, главный успех...
В синагогах раскаянья речи звучат,
Строгий пост, и на улицах нет ни машины,
Этот день – общих дум и сомнений обряд,
Шанс понять своих слов и поступков причины.
***
Капарот все зробили,
А сьогодні Йом-Кіпур,
Ми вирішили привітати вас,
Цей день зовсім не похмурий!
***
В судный день, в Йом-Кипур
Откажись от бренной пищи,
Шойхету неси в дар кур,
Деньги за них отдай нищим.
Очищайся от грехов,
Думай о своих деяньях,
Чтоб к оценке был готов
Через день по покаянью.
Пусть будут светлыми мечты,
Как светел стал теперь и ты.
***
Прибери скоріше мобільний,
Телевізор не вмикай,
Йом Кипуру ми винні,
Сядь, молитви вивчай!
***
Йом Кипур вновь на пороге,
Помолись скорее,
Стоя смирно в синагоге,
Как и все евреи.
Облачись в свои одежды,
Что белее снега.
Думай только о надежде,
В том тебе успеха!
***
В святой еврейский праздник Йом Кипур
Ты попроси у Господа прощения
За то, что в жизнь впускаем суету,
За все свои и близких прегрешения.
Пусть все дела наладятся, пусть вдруг
Зажжется солнце счастья и признания.
Пусть все невзгоды мигом убегут,
А жизнь изменит курс на процветание.
Прости обиды, горести забудь.
Взгляни, и ты увидишь – мир прекрасен.
Пускай пришедший праздник Йом Кипур
Наполнит жизнь успехом, миром, счастьем.
***
Прийшов час залишити в стороні всі справи і задуматися про те, що відбувалося в твоєму житті, про те "як правильно" і "що недобре". Нехай в Судний день твоя молитва донесе до небес, нехай твої думки стануть чистішими, а твоє серце ще добрішим. Я бажаю тобі здоров'я і сил, щоб зуміти виправити всі свої помилки, щоб зуміти гідно, чесно, благородно продовжити свій життєвий шлях.
***
С наступлением Йом Кипура нас всех, пусть грехи, которые были когда-либо совершены, желаем всем и каждому примирения с близкими людьми и с родными, кто дорог, пусть ссоры забудутся, а наша жизнь наполнится миром и покоем в сегодняшний светлый день.
***
Цей найвеличніший день допоможе вірянам зміцнити свою духовність. День п'яти заборон допоможе очистити тіло і розум і знайти добрі сили. Здійсніть п'ять молитов і бажаємо вам домогтися збільшення мудрості і атмосфери прощення в це світле свято!
***
Гмар хатима това! Желаю искупления всех нажитых грехов. Желаю обрести покой и благодать. Желаю простить всех близких и даже врагов. Желаю избавиться от душевных тревог и терзаний. И пусть великий пост освободит тебя от смуты, грусти и сомнений. Желаю веры, мира, здоровья и любви!
С Йом-Кипур 2020: открытки и картинки
Видео с поздравлениями
Ранее OBOZREVATEL рассказывал, какие традиции существуют в Йом-Кипур – День искупления у евреев.
По материалам: pozdravok.ru, slova.in.ua.