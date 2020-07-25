С Днем зубного техника: забавные картинки, открытки, смс и видео с поздравлениями

В субботу, 25 июля, в мире отмечается Международный день зубного техника. Праздник появился в начале 2000-х годов и пока не является официальным. Так, в основном именно в этот день молодые специалисты после окончания вуза или ординатуры заступают на свое первое рабочее место.

К празднику OBOZREVATEL подготовил забавные поздравления в стихах и прозе, смс, картинки, открытки и видео.

День зубного техника: смс, стихи и проза

Зубной техник – профессия важная,

Людям нужная, сложная, разная.

Кто себе этот профпуть избрал,

Тот достоин наивысших похвал!

В день рожденья такого спеца

Опустошим бокалы до дна,

За здоровье и благополучие

Профи нашего самого лучшего!

***

Стоматологи, сьогодні

Від душі я вас вітаю,

Пломбувати всі проблеми

Й негаразди вам бажаю.

Ставте радості імпланти,

Скоби щастя не забудьте,

З "голлівудською" посмішкою

Неодмінно завжди будьте.

***

Поздравления с Днем зубного техника awarenessdays.com

Твоя профессия всегда нужна во все времена,

Врачей стоматологов ценили даже в древности всегда!

Вы мужественны и храбры наши зубные техники.

Работа у Вас сложная, почти как у пиротехников!

Поздравления от нас в этот день любезно примите,

И хоть немножечко сегодня повеселитесь и отдохните!

Радость этот день пусть ничто не огорчит,

И благодарность пациентов в Вашу честь прозвучит!

***

Могу я с банковскою ссудой

Сиять улыбкой Голливуда.

Чтоб не болело под коронкой,

Я Вам плачу монетой звонкой.

Благословенны Ваши руки,

Пусть никогда не знают скуки.

Богатым будете, как крезы,

Покуда нам нужны протезы.

***

С Днем дантиста 2020 tulsamoderndental.com

Вітаю Вас з професійним святом, дорогі і шановні лікарі-дантисти! Дякую Вам за благородну і важливу роботу – дарувати світу гарні, сяючі посмішки людей! Нехай Ваше життя буде завжди наповненим позитиву, вдячності клієнтів, здоров'я вам і удачі, миру та благополуччя!

***

Поздравляю с Международным днем дантиста! Желаю, чтобы твое мастерство приносило людям радость и здоровье. Пусть везде встречают счастливые улыбки и веселые лица. Желаю терпения, выдержки и отменного здоровья!

Картинки и открытки ко Дню зубного техника

Картинки с Днем зубного техника Pinterest

Открытка ко Дню зубного техника novstom21.med.cap.ru

Прикольное поздравление с Днем дантиста funik.ru

День зубного техника: прикольные картинки klike.net

День дантиста: видео

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По материалам: pozdravok.ru, pozdravik.ru, millionpodarkov.ru.