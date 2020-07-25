С Днем зубного техника: забавные картинки, открытки, смс и видео с поздравлениями
В субботу, 25 июля, в мире отмечается Международный день зубного техника. Праздник появился в начале 2000-х годов и пока не является официальным. Так, в основном именно в этот день молодые специалисты после окончания вуза или ординатуры заступают на свое первое рабочее место.
К празднику OBOZREVATEL подготовил забавные поздравления в стихах и прозе, смс, картинки, открытки и видео.
День зубного техника: смс, стихи и проза
Зубной техник – профессия важная,
Людям нужная, сложная, разная.
Кто себе этот профпуть избрал,
Тот достоин наивысших похвал!
В день рожденья такого спеца
Опустошим бокалы до дна,
За здоровье и благополучие
Профи нашего самого лучшего!
***
Стоматологи, сьогодні
Від душі я вас вітаю,
Пломбувати всі проблеми
Й негаразди вам бажаю.
Ставте радості імпланти,
Скоби щастя не забудьте,
З "голлівудською" посмішкою
Неодмінно завжди будьте.
***
Поздравления с Днем зубного техника awarenessdays.com
Твоя профессия всегда нужна во все времена,
Врачей стоматологов ценили даже в древности всегда!
Вы мужественны и храбры наши зубные техники.
Работа у Вас сложная, почти как у пиротехников!
Поздравления от нас в этот день любезно примите,
И хоть немножечко сегодня повеселитесь и отдохните!
Радость этот день пусть ничто не огорчит,
И благодарность пациентов в Вашу честь прозвучит!
***
Могу я с банковскою ссудой
Сиять улыбкой Голливуда.
Чтоб не болело под коронкой,
Я Вам плачу монетой звонкой.
Благословенны Ваши руки,
Пусть никогда не знают скуки.
Богатым будете, как крезы,
Покуда нам нужны протезы.
***
С Днем дантиста 2020 tulsamoderndental.com
Вітаю Вас з професійним святом, дорогі і шановні лікарі-дантисти! Дякую Вам за благородну і важливу роботу – дарувати світу гарні, сяючі посмішки людей! Нехай Ваше життя буде завжди наповненим позитиву, вдячності клієнтів, здоров'я вам і удачі, миру та благополуччя!
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Поздравляю с Международным днем дантиста! Желаю, чтобы твое мастерство приносило людям радость и здоровье. Пусть везде встречают счастливые улыбки и веселые лица. Желаю терпения, выдержки и отменного здоровья!
Картинки и открытки ко Дню зубного техника
Картинки с Днем зубного техника Pinterest
Открытка ко Дню зубного техника novstom21.med.cap.ru
Прикольное поздравление с Днем дантиста funik.ru
День зубного техника: прикольные картинки klike.net
День дантиста: видео
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По материалам: pozdravok.ru, pozdravik.ru, millionpodarkov.ru.