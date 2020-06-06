С Днем журналиста! Поздравления в стихах и прозе, смс и картинки

В субботу, 6 июня, в Украине отмечается День журналиста. Этот профессиональный праздник работников СМИ был учрежден 25 мая 1994 года указом президента Леонида Кучмы.

Дата празднования была выбрана не случайно: в этот день Союз журналистов Украины был принят в Международную федерацию журналистов. К празднику OBOZREVATEL публикует лучшие поздравления в стихах и прозе, смс, открытки и видео.

День журналиста 2020

С Днем журналиста: смс, поздравления в стихах и прозе

Вітаю з святом нині вас.

Здорові будьте, серцем чисті,

Щоб в грудях вогник не погас.

Як древній Хронос, все фіксуйте:

Події, факти, імена.

Перед чиновниками не пасуйте,

Нехай тремтять від Вас вони!

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С Днем журналиста antonkisse.com

Желаю тебе в этот День журналиста

Статьи писать грамотно, четко и быстро!

Пускай будет много солнечный дней

И только хороших и добрых вестей!

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Поздравления с Днем журналиста lbsrada.gov.ua

Висвітлює життя завжди доречно,

За мить відображає часу плин,

І навіть там, де бути небезпечно,

Йому не обійтися без новин.

Сьогодні Україна відзначає

День журналіста. Тож бажаєм вам

Хай сонце ясно світить й не згасає,

Наче маяк далеким кораблям.

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С Днем журналиста: картинки telegraf.com.ua

Желаю тебе сотни ярких сенсаций

И лишь достоверных всегда информаций!

Карьера твоя пусть растет только вверх

И ждет ежедневно огромный успех!

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День журналиста: СМС kivadm.gov.ua

Ми вас зі святом від душі вітаємо,

У нелегкій роботі успіхів бажаємо.

І щастя, хоча спокій лише сниться,

І лише радісних новин – у День журналіста!

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Открытки ко Дню журналиста mfc-prodexim.com.ua

Журналісти! Вас сьогодні

Ми привітати раді,

Нехай роботою благородною

Залишається Правда,

Репортаж від Істини,

Інтерв'ю у Чесності,

Ваш почесний обов'язок – нести

Світло сучасності!

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С Днем журналиста Украины dp.sfs.gov.ua

Поздравляем с профессиональным праздником Днем журналиста! Пусть ваша информация всегда будет самой свежей и самой интересной.

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З Днем журналіста, дорогі друзі! Завдяки Вам українці оперативно отримують об'єктивну та правдиву інформацію. Ваші матеріали поповнюють яскравими незабутніми сторінками літопис нашої держави. На Вас покладена важлива місія – стояти на сторожі демократії, професійно, самовіддано та чесно служити своїй справі, своєму народу на благо України. Міцного здоров'я Вам, натхнення, творчих здобутків в ім'я утвердження демократичних принципів у державі.

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День журналиста: поздравления с праздником maximum.fm

Поздравляю с Днем журналиста Украины! Такие люди как ты помогают нам всегда узнать все самое интересное и важное в мире. Желаю, чтобы работа спорилась, новости были только положительными и интересными.

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Що краще за все побажати журналісту? Кожен справжній журналіст хоче знайти сенсацію. Нехай той, хто читає це привітання, знаходить навколо стільки сенсацій та стільки успіху, щоб завжди залишатися найбільш сенсаційним!

Картинки ко Дню журналиста

С Днем журналиста: открытки dspif.gov.ua

День журналиста Украины 6 июня infoport.live

Прикольные поздравления с Днем журналиста maximum.fm

Открытка в День журналиста apostrophe.ua

День журналиста в Украине: видео

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, сколько выходных в июне 2020 года будет у украинцев.

По материалам: pozdravok.ru, maximum.fm.

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