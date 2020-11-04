С Днем железнодорожника 2020: лучшие поздравления и картинки
День железнодорожника в Украине отмечается ежегодно 4 ноября. Праздник был установлен указом президента Леонида Кравчука от 15 июля 1993 года.
Изначально он отмечался в первое воскресенье августа, но с 2002 года праздник перенесли на 4 ноября: в этот день в 1861 году на территорию современной Украины впервые прибыл поезд (маршрутом Вена – Львов). Эта дата считается началом истории железных дорог в Украине. К профессиональному празднику всех работников железнодорожного транспорта OBOZREVATEL публикует поздравления в стихах и проза, смс, открытки, картинки и видео.
Стихи, смс и проза ко Дню железнодорожника
Залізничників сьогодні вітаємо,
Нелегку працю вашу дуже поважаємо,
Адже вдень, і вночі поїзда ведете,
Людей і вантажі дбайливо везете.
По Батьківщині своїй, і по чужині,
Ви день і ніч проводите в кабіні,
Так побажаємо вам щасливої дороги,
Здоров'я та любов свою знайти.
***
Железнодорожник – работа не сахар.
Хочу от души вам добра пожелать.
Чтоб труд вам принес только море удачи,
И в жизни всех целей вам достигать.
***
Рейки в далечінь втікають,
Мирний коліс перестук,
Коли провідник відпочиває?
Завжди тут як тут на посту!
Спасибі вам, добрі люди,
Фанати залізниць,
Удача хай супутницею буде,
І щастя зійде на поріг!
***
Пусть железная дорога –
Та, что стала вам судьбой –
Счастье дарит и удачу,
Мир в душе, в сердцах покой.
***
Мирно стукають колеса,
У купе горить нічник,
Дивишся ти на зірки й небо,
Хто головний тут? Провідник!
Сьогодні тебе вітаю,
Ти частина залізних доріг,
Спокійної роботи бажаю,
Без пригод і тривог!
***
Вагоны и шпалы – стихия твоя,
Я в праздник желаю всего для тебя –
Здоровья и сил для трудной работы,
Счастья, добра и большого почета.
***
Потяги й паровози –
Ваша головна любов,
У спеку й в дощ, в заметіль, в морози
Ви їдете до нас знову і знов.
І незважаючи на всі напасті
Приходять ваші поїзда,
За все за це просто щастя
Ми вам бажаємо як завжди!
Щоб розклад вірним був і вдома,
На вас чекала вся родина,
Щоб ви не почували втоми
А пасажири вас любили!
***
С Днем железнодорожника. Желаю, чтобы колеса судьбы стучали по рельсам удачи по верному курсу счастья, успеха, любви.
***
З Днем залізничника. Нехай твій поїзд завжди мчить по курсу удачі і щастя.
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С Днем железнодорожника. Желаю железного здоровья и терпения, счастливой дороги любви и удачи.
***
У день залізничника вітаю машиніста зі святом! Бажаю прекрасного і гладкого шляху по життю і на роботі. Лови удачу за хвіст і досягай небачених результатів у будь-якій справі!
Открытки и картинки в День железнодорожника
Видео с поздравлениями
Как сообщал OBOZREVATEL, "Укрзалізниця" решила закрыть продажу билетов в "красных" зонах и изменить маршруты поездов. Станции были определены согласно решению Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
По материалам: pozdravok.ru, maximum.fm.