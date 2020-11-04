С Днем железнодорожника 2020: лучшие поздравления и картинки

День железнодорожника в Украине отмечается ежегодно 4 ноября. Праздник был установлен указом президента Леонида Кравчука от 15 июля 1993 года.

Изначально он отмечался в первое воскресенье августа, но с 2002 года праздник перенесли на 4 ноября: в этот день в 1861 году на территорию современной Украины впервые прибыл поезд (маршрутом Вена – Львов). Эта дата считается началом истории железных дорог в Украине. К профессиональному празднику всех работников железнодорожного транспорта OBOZREVATEL публикует поздравления в стихах и проза, смс, открытки, картинки и видео.

Залізничників сьогодні вітаємо,

Нелегку працю вашу дуже поважаємо,

Адже вдень, і вночі поїзда ведете,

Людей і вантажі дбайливо везете.

По Батьківщині своїй, і по чужині,

Ви день і ніч проводите в кабіні,

Так побажаємо вам щасливої дороги,

Здоров'я та любов свою знайти.

***

Железнодорожник – работа не сахар.

Хочу от души вам добра пожелать.

Чтоб труд вам принес только море удачи,

И в жизни всех целей вам достигать.

***

Рейки в далечінь втікають,

Мирний коліс перестук,

Коли провідник відпочиває?

Завжди тут як тут на посту!

Спасибі вам, добрі люди,

Фанати залізниць,

Удача хай супутницею буде,

І щастя зійде на поріг!

***

Пусть железная дорога –

Та, что стала вам судьбой –

Счастье дарит и удачу,

Мир в душе, в сердцах покой.

***

Мирно стукають колеса,

У купе горить нічник,

Дивишся ти на зірки й небо,

Хто головний тут? Провідник!

Сьогодні тебе вітаю,

Ти частина залізних доріг,

Спокійної роботи бажаю,

Без пригод і тривог!

***

Вагоны и шпалы – стихия твоя,

Я в праздник желаю всего для тебя –

Здоровья и сил для трудной работы,

Счастья, добра и большого почета.

***

Потяги й паровози –

Ваша головна любов,

У спеку й в дощ, в заметіль, в морози

Ви їдете до нас знову і знов.

І незважаючи на всі напасті

Приходять ваші поїзда,

За все за це просто щастя

Ми вам бажаємо як завжди!

Щоб розклад вірним був і вдома,

На вас чекала вся родина,

Щоб ви не почували втоми

А пасажири вас любили!

***

С Днем железнодорожника. Желаю, чтобы колеса судьбы стучали по рельсам удачи по верному курсу счастья, успеха, любви.

***

З Днем залізничника. Нехай твій поїзд завжди мчить по курсу удачі і щастя.

***

С Днем железнодорожника. Желаю железного здоровья и терпения, счастливой дороги любви и удачи.

***

У день залізничника вітаю машиніста зі святом! Бажаю прекрасного і гладкого шляху по життю і на роботі. Лови удачу за хвіст і досягай небачених результатів у будь-якій справі!

Как сообщал OBOZREVATEL, "Укрзалізниця" решила закрыть продажу билетов в "красных" зонах и изменить маршруты поездов. Станции были определены согласно решению Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

По материалам: pozdravok.ru, maximum.fm.