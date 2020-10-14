С Днем защитника Украины 2020: лучшие поздравления с праздником

День защитника в Украине отмечается 14 октября. В этот день принято поздравлять и благодарить всех, кто посвящает жизнь защите независимости и территориальной целостности нашего государства.

К празднику OBOZREVATEL публикует поздравления в стихах и прозе, смс, открытки, картинки и видео.

С Днем защитника Украины 2020: смс, стихи и проза

Україна зустрічає славне свято,

І шанує всіх синів своїх багато

Тих, хто здатен в будь-яку хвилину

Захищати рідну Україну!

Хай панує мир і спокій навкруги,

Хай усі проблеми будуть до снаги,

Хай життя радіє, воля процвітає,

І Покровом Божа Матір всіх нас огортає!

***

Воїне, лицарю славний,

Ти зброю тримаєш в руках,

Щоб на нашу країну-державу

Злий не зазіхав ворог.

Будь мужній і будь достойний

Ти слави своїх батьків,

Відважний вкраїнський воїне,

Нащадку славних козаків!

***

Желаю любви, оптимизма,

Любви, красоты, магнетизма,

Здоровья, удачи, богатства,

Со мной никогда не расстаться!

Будь смелым, подвижным, активным,

Будь сильным, здоровым, спортивным,

Ты самый крутой из парней у меня!

Поздравляю тебя с 14 октября!

***

Ми тобі сьогодні побажаємо

Здоров'я, бадьорості на довгії роки.

Будь таким, яким Тебе ми знаємо –

Добрим, чуйним, як завжди!

***

Воинов мы славим

Дочерей и наших сынов,

Ведь вы несете Украины знамя,

Каждый на защиту встать готов.

***

Вітаю зі святом тебе, чоловік!

Нехай лише свято в цей день відмічають,

А воїн і лиха не буде вовік!

***

Що вміє справжній чоловік?

Свою родину поважає,

Для жінки – краще він за всіх,

Бо щиро він її кохає.

Він – гарний батько! Справжній друг!

Таким назавжди залишайся!

Збирай своїх знайомих круг,

Та святкувати знов збирайся!

***

Вітаємо усіх, хто носить високе звання захисника України! Шлемо сердечні вітання ветеранам, учасникам війни, військовослужбовцям, воїнам запасу, батькам та матерям солдатів та зичимо міцного здоров'я, добра, щастя, злагоди Вам та Вашим родинам.

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Ти – справжній чоловік і ми пишаємося, що в українській армії є такі люди як ти. Щастя, здоров'я, тиші і миру тобі, дорогий наш захиснику! Спасибі тобі за те, що ти є у нас.

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Позвольте поздравить Вас с праздником мужества и патриотизма, праздником истории и добра – Днем Защитника Украины. Это праздник не только мужчин, это праздник всех, кто любит и защищает свою Родину. Это праздник Украины. Пусть Ваш дом будет наполнен светом и любовью, а работа приносит только удовольствие!

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У такий знаменний день вітаємо всіх чоловіків, хлопців, а також жінок, всіх, хто стоїть на захисті кордонів нашої Батьківщини. Ви сильні, стійкі, сміливі і хоробрі. Нехай служба буде спокійною, мирною, а життя – яскравим, довгим, а в домі панує тепло, затишок і любов. Шана і слава захисникам Вітчизни, слава Україні!

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В День защитника Украины поздравляем военнослужащих нашей страны. Ведь вы – наши защитники, оплот и опора государства. Уют наших домов и спокойствие близких – в ваших надежных руках. Примите наилучшие поздравления с пожеланиями мира, добра, благополучия и успехов!

Картинки и открытки ко Дню защитника Украины

Видео с поздравлениями в День защитника

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о традициях и истории Дня защитника Украины.

По материалам: maximum.fm.