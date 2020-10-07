Когда День юриста в Украине 2020: дата, традиции, поздравления с праздником

День юриста в Украине отмечается традиционно 8 октября. Этот профессиональный праздник был основан указом президента Леонида Кучмы в 1997 году.

OBOZREVATEL рассказывает о традициях, истории этого дня, а также публикует поздравления с праздником.

День юриста: история праздника

Праздник был установлен указом президента Украины "О Дне юриста" от 16 сентября 1997 года "в поддержку инициативы Министерства юстиции Украины, Союза юристов Украины, Союза адвокатов Украины".

Так, считается, что именно в этот день 1016 года князь Киевский Ярослав Мудрый издал первый свод законов "Русская правда".

Традиции

День юриста отмечают судьи, прокуроры, нотариусы, следователи, адвокаты, юрисконсультанты, правоведы. Все, кто отвечает за соблюдение прав и свобод в Украине, получают поздравления в этот день. Также на соответствующих предприятиях проходят корпоративы.

День юриста: смс, стихи и проза

С праздником юристы,

Солнца в небе чистом,

Счастья и добра,

Здоровья на века.

В карьере – процветания,

Успехов и признания,

Доходов, чтоб всегда,

Хватало вам сполна.

***

Юриста з непорушною волею,

Юриста з серйозною долею,

З позицією активіста –

Вітаємо ми з днем юриста!

Вітаємо і побажаємо

Успіхів і помислів чистих,

І довгих днів життя променистих,

Щоб був ти непотоплюваний.

Щоб щастя тобі посміхалося,

Життя радістю наповнювалася!

***

Знать законы, все равно,

Увы, как вам мне не дано.

В них разбираться очень быстро

Могут только лишь юристы.

Я знаю точно, без догадок,

Во всех делах у вас порядок.

Нелегкий труд ваш воспеваю

И с Днем юриста поздравляю!

***

У юристов нынче праздник,

Вас сегодня поздравляю,

Благосклонности Фемиды

И успехов вам желаю.

Чтобы в непростой работе

Быть все время на волне

И закон пусть будет четко

Лишь на вашей стороне.

***

Ти – юрист, і це значить,

Що сьогодні свято твоє!

Побажати хочу удачі,

Примножити досвід свій,

І клієнтів постійних,

Безліч вдалих справ,

Виконання бажань,

Щоб збувалося, що хотів!

***

Желаю, чтобы твоя карьера юриста всегда продвигалась только вверх! Покоряй новые вершины и достигай каждой поставленной цели! Пусть все юридические задачи тебе будут по зубам! Я желаю тебе ясных мыслей, удачи и хорошей зарплаты!

***

Дорогі юристи! Вітаємо вас з вашим професійним святом. Хочемо побажати, щоб справи ваші йшли успішно і щоб ви виходили переможцями з будь-якої ситуації.

***

С Днем юриста! Желаю оставаться лучшим знатоком и виртуозом юридических дел не только в нашей стране, но и во всем мире. Пусть у тебя в жизни будут права на удачу и везение, пусть также будут и обязанности быть счастливым и успешным человеком.

***

У День юриста хочу побажати успішних справ і справедливих рішень, високого професіоналізму та розуміння оточуючих. Нехай здоров'я буде міцним, а щастя – справжнім і постійним.

Картинки и открытки ко Дню юриста 2020

Видео с поздравлениями

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По материалам: pozdravok.ru.