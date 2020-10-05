С Днем врача 2020: лучшие поздравления, видео и картинки
Международный день врача отмечается неофициально, в первый понедельник октября. В 2020 году праздник приходится на 5 октября.
В связи с этим OBOZREVATEL подготовил лучшие поздравления в стихах и прозе, смс, картинки, открытки и видео.
Поздравления с Днем врача в стихах
Пусть в этот день
Оставят вас заботы.
Здоровья вам!
Да меньше вам работы.
Родных почаще видеть,
А в делах – успеха.
Всегда быть оптимистом,
Обаянья, смеха,
Крепчайшего здоровья!
Радости, любви!
Удачи, пусть цветными будут сны!
***
Ви на варті здоров'я стоїте
І всім травмам, хворобам і вірусам
Дружним хором ви "Ні!" говорите
З часів пірамід і папірусів.
І рішення ви приймаєте,
Ох, для нас вони життєво важливі!
Як боротися з хворобами знаєте
Капітани здоров'я дбайливі!
І нехай менше важких моментів
Знає ваша лікарська практика,
Нехай рятують легко пацієнтів
Стратегія, досвід і тактика.
***
В международный день врача
Тебя приятно мне поздравить,
Пусть стороной пройдет печаль,
И жизнь лишь лучшее оставит.
Своим задором радуй всех,
Будь лучшим из специалистов,
Пусть на работе ждет успех,
А дома – смех родных и близких.
***
Ви чиєсь життя рятуєте кожен день.
І вас привітати із святом нам не лінь.
Бажаємо професійного вам зросту!
І нехай все в житті буде радісно і просто!
***
Пусть подарит День врача
Свет, добро, терпение,
А успехи осенят
Все твои стремления!
В каждом дне тепло живет,
Радость и надежда,
Без сомнений и невзгод
Жизнь течет, как речка!
***
Як багато є лікарів хороших,
Таких як ви – на Україні одиниці,
І з року в рік ви знову і знову
Людей рятуєте мов вправні чарівниці.
У День медика бажаю вам усього
Того, що ви бажаєте всім пацієнтам:
Здоров'я, щастя, а поганого – нічого,
Нехай у житті будуть кращі моменти!
***
Всем, кто клятву Гиппократа
Дал навек перед судьбой,
Пожелаю я зарплаты
Сногсшибательно большой!
Благодарных пациентов,
Коллектива лучше всех,
И рабочие моменты
Пусть преследует успех!
Поздравления ко Дню врача в прозе
Вітаю з Міжнародним днем лікаря! Від щирого серця бажаю не тільки рятувати здоров'я людей, а й берегти своє, діяльності без перешкод, поваги, затребуваності, подяки оточуючих, особистого благополуччя та щастя, достатку і любові. Бажаю, щоб навіть у найважчих ситуаціях завжди знаходився вихід і рішення будь-якої проблеми.
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От всей души поздравляю врачей с очень важным праздником – Международным днем врача. Желать вам оставаться такими же стойкими и верными своей клятве, желаю быть мудрыми и профессиональными, ответственными и понимающими. Пусть ваша благородная профессия приносит вам чувство гордость и счастья.
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З Міжнародним днем лікаря! Нехай ваші руки завжди знають свою справу, серце завжди залишається спокійним, а розум тверезим!
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Сердечно поздравляю с Международным днем врача. Желаю понимающих и благодарных людей на жизненном пути, высоких достижений и больших успехов в деятельности, личного благополучия и счастья, крепкого здоровья Вам и Вашим близким, уважения и замечательного настроения.
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Я бажаю, щоб здоров'я у всіх пацієнтів було міцним, щоб приходили вони тільки для того, щоб висловити свою подяку Вам. Бажаю не хворіти, щоб радувати завжди своєю усмішкою.
Открытки и картинки ко Дню врача
Видео с поздравлениями
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее врач назвал опасность COVID-19, которая отличает его от гриппа.
По материалам: pozdravok.ru.