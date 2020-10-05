С Днем врача 2020: лучшие поздравления, видео и картинки

Международный день врача отмечается неофициально, в первый понедельник октября. В 2020 году праздник приходится на 5 октября.

В связи с этим OBOZREVATEL подготовил лучшие поздравления в стихах и прозе, смс, картинки, открытки и видео.

Поздравления с Днем врача в стихах

Пусть в этот день

Оставят вас заботы.

Здоровья вам!

Да меньше вам работы.

Родных почаще видеть,

А в делах – успеха.

Всегда быть оптимистом,

Обаянья, смеха,

Крепчайшего здоровья!

Радости, любви!

Удачи, пусть цветными будут сны!

***

Ви на варті здоров'я стоїте

І всім травмам, хворобам і вірусам

Дружним хором ви "Ні!" говорите

З часів пірамід і папірусів.

І рішення ви приймаєте,

Ох, для нас вони життєво важливі!

Як боротися з хворобами знаєте

Капітани здоров'я дбайливі!

І нехай менше важких моментів

Знає ваша лікарська практика,

Нехай рятують легко пацієнтів

Стратегія, досвід і тактика.

***

В международный день врача

Тебя приятно мне поздравить,

Пусть стороной пройдет печаль,

И жизнь лишь лучшее оставит.

Своим задором радуй всех,

Будь лучшим из специалистов,

Пусть на работе ждет успех,

А дома – смех родных и близких.

***

Ви чиєсь життя рятуєте кожен день.

І вас привітати із святом нам не лінь.

Бажаємо професійного вам зросту!

І нехай все в житті буде радісно і просто!

***

Пусть подарит День врача

Свет, добро, терпение,

А успехи осенят

Все твои стремления!

В каждом дне тепло живет,

Радость и надежда,

Без сомнений и невзгод

Жизнь течет, как речка!

***

Як багато є лікарів хороших,

Таких як ви – на Україні одиниці,

І з року в рік ви знову і знову

Людей рятуєте мов вправні чарівниці.

У День медика бажаю вам усього

Того, що ви бажаєте всім пацієнтам:

Здоров'я, щастя, а поганого – нічого,

Нехай у житті будуть кращі моменти!

***

Всем, кто клятву Гиппократа

Дал навек перед судьбой,

Пожелаю я зарплаты

Сногсшибательно большой!

Благодарных пациентов,

Коллектива лучше всех,

И рабочие моменты

Пусть преследует успех!

Поздравления ко Дню врача в прозе

Вітаю з Міжнародним днем лікаря! Від щирого серця бажаю не тільки рятувати здоров'я людей, а й берегти своє, діяльності без перешкод, поваги, затребуваності, подяки оточуючих, особистого благополуччя та щастя, достатку і любові. Бажаю, щоб навіть у найважчих ситуаціях завжди знаходився вихід і рішення будь-якої проблеми.

***

От всей души поздравляю врачей с очень важным праздником – Международным днем врача. Желать вам оставаться такими же стойкими и верными своей клятве, желаю быть мудрыми и профессиональными, ответственными и понимающими. Пусть ваша благородная профессия приносит вам чувство гордость и счастья.

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З Міжнародним днем лікаря! Нехай ваші руки завжди знають свою справу, серце завжди залишається спокійним, а розум тверезим!

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Сердечно поздравляю с Международным днем врача. Желаю понимающих и благодарных людей на жизненном пути, высоких достижений и больших успехов в деятельности, личного благополучия и счастья, крепкого здоровья Вам и Вашим близким, уважения и замечательного настроения.

***

Я бажаю, щоб здоров'я у всіх пацієнтів було міцним, щоб приходили вони тільки для того, щоб висловити свою подяку Вам. Бажаю не хворіти, щоб радувати завжди своєю усмішкою.

Открытки и картинки ко Дню врача

Открытка ко Дню врача ridna.com.ua

Картинка в День врача gkb81.ru

С Днем врача 2020 vesti.ua

Поздравления с Днем врача btmo.com.ua

Пожелания в День врача fakty.com.ua

Видео с поздравлениями

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее врач назвал опасность COVID-19, которая отличает его от гриппа.

По материалам: pozdravok.ru.