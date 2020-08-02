С Днем Воздушных сил ВСУ 2020: лучшие поздравления с праздником

День Воздушных сил Вооруженных сил Украины согласно указу президента Виктора Ющенко от 27 июня 2007 года отмечается ежегодно в первое воскресенье августа. В 2020 году праздник приходится на 2 августа.

К этой важной OBOZREVATEL подготовил оригинальные поздравления в стихах и прозе, смс, открытки, картинки и видео.

День Воздушных сил ВСУ: смс, стихи и проза

Повітряні сили нашої країни

Мають свої традиції,

І свято зберігати всі ми повинні

Героїв славні позиції.

Нехай небо буде лише мирним,

Польоти будуть лише навчальними,

Нехай ваша служба буде вірною,

А Бог виконає заповітні бажання!

***

Служать справжні чоловіки,

У цих грізних, доблесних військах,

ВПС рідної України,

Прославляємо нині ми у віршах!

Честь і слава вам, герої неба,

За сміливість і відвагу, вам дякуємо,

Чистого вам неба, теплого вам хліба,

У свято ВПС ми побажати хочемо!

***

Служать справжні чоловіки,

У цих грізних, доблесних військах,

ВПС рідної України,

Прославляємо нині ми у віршах!

Честь і слава вам, герої неба,

За сміливість і відвагу, вам дякуємо,

Чистого вам неба, теплого вам хліба,

У свято ВПС ми побажати хочемо!

***

С Днем Воздушных сил Вооруженных сил Украины Фото: znk.mozello.com

Повітряні сили нашої країни

Мають свої традиції,

І свято зберігати всі ми повинні

Героїв славні позиції.

Нехай небо буде лише мирним,

Польоти будуть лише навчальними,

Нехай ваша служба буде вірною,

А Бог виконає заповітні бажання!

***

Всіх, хто служить в ВПС,

Я хочу привітати.

Наша гордість ви, хлопці,

Вас у приклад лише ставити.

Побажати хочу я сили,

Мощі вам не позичати.

Стійко, сміливо й достойно

За країну свою стояти.

Щастя вам у сімейному житті,

Радості, достатку.

Нехай високим будет зліт,

М'якою – посадка.

***

Шановні воїни, ветерани та всі, хто пов’язує своє життя з Повітряними Силами Збройних Сил України від щирого серця вітаємо вас з професійним святом! Прийміть найщиріші вітання та слова вдячності за відвагу і сумлінну службу. Вам і Вашим родинам міцного здоров’я, добра та злагоди, успіхів у благородній справі на благо процвітання України!

***

Легко ходити по землі, знаючи, що в небі тебе захищають надійні хлопці з ВПС. Так нехай у ваш день і небо завжди буде мирним, польоти – навчальними, а погода – льотною. Нехай на землі вас чекають вірні подруги, а техніка не підводить над хмарами!

С Днем Воздушных сил: картинки и открытки

Поздравления с Днем Воздушных сил

Картинка ко Дню Воздушных сил ВСУ

Открытка в День Воздушных сил

Видео ко Дню Воздушных сил ВСУ

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина запланировала производство беспилотников, способных уничтожить российские "Панцири".

По материалам: apostrophe.ua, vinrayrada.gov.ua.