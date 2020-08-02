С Днем Воздушных сил ВСУ 2020: лучшие поздравления с праздником
День Воздушных сил Вооруженных сил Украины согласно указу президента Виктора Ющенко от 27 июня 2007 года отмечается ежегодно в первое воскресенье августа. В 2020 году праздник приходится на 2 августа.
К этой важной OBOZREVATEL подготовил оригинальные поздравления в стихах и прозе, смс, открытки, картинки и видео.
День Воздушных сил ВСУ: смс, стихи и проза
Повітряні сили нашої країни
Мають свої традиції,
І свято зберігати всі ми повинні
Героїв славні позиції.
Нехай небо буде лише мирним,
Польоти будуть лише навчальними,
Нехай ваша служба буде вірною,
А Бог виконає заповітні бажання!
***
Служать справжні чоловіки,
У цих грізних, доблесних військах,
ВПС рідної України,
Прославляємо нині ми у віршах!
Честь і слава вам, герої неба,
За сміливість і відвагу, вам дякуємо,
Чистого вам неба, теплого вам хліба,
У свято ВПС ми побажати хочемо!
***
Служать справжні чоловіки,
У цих грізних, доблесних військах,
ВПС рідної України,
Прославляємо нині ми у віршах!
Честь і слава вам, герої неба,
За сміливість і відвагу, вам дякуємо,
Чистого вам неба, теплого вам хліба,
У свято ВПС ми побажати хочемо!
***
Повітряні сили нашої країни
Мають свої традиції,
І свято зберігати всі ми повинні
Героїв славні позиції.
Нехай небо буде лише мирним,
Польоти будуть лише навчальними,
Нехай ваша служба буде вірною,
А Бог виконає заповітні бажання!
***
Всіх, хто служить в ВПС,
Я хочу привітати.
Наша гордість ви, хлопці,
Вас у приклад лише ставити.
Побажати хочу я сили,
Мощі вам не позичати.
Стійко, сміливо й достойно
За країну свою стояти.
Щастя вам у сімейному житті,
Радості, достатку.
Нехай високим будет зліт,
М'якою – посадка.
***
Шановні воїни, ветерани та всі, хто пов’язує своє життя з Повітряними Силами Збройних Сил України від щирого серця вітаємо вас з професійним святом! Прийміть найщиріші вітання та слова вдячності за відвагу і сумлінну службу. Вам і Вашим родинам міцного здоров’я, добра та злагоди, успіхів у благородній справі на благо процвітання України!
***
Легко ходити по землі, знаючи, що в небі тебе захищають надійні хлопці з ВПС. Так нехай у ваш день і небо завжди буде мирним, польоти – навчальними, а погода – льотною. Нехай на землі вас чекають вірні подруги, а техніка не підводить над хмарами!
С Днем Воздушных сил: картинки и открытки
Видео ко Дню Воздушных сил ВСУ
Как сообщал OBOZREVATEL, Украина запланировала производство беспилотников, способных уничтожить российские "Панцири".
По материалам: apostrophe.ua, vinrayrada.gov.ua.