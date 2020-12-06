С Днем Вооруженных сил Украины: лучшие поздравления и открытки
В воскресенье, 6 декабря, украинских военных поздравляют с Днем Вооруженных сил Украины. Этот праздник официально отмечается в нашей стране с 1993 года.
Специально для своих читателей OBOZREVATEL подготовил поздравления с Днем ВСУ в стихах и прозе, смс, картинки, открытки и видео.
Стихи, проза и смс в День Вооруженных сил Украины
Збройні сили України –
Слава, гордість, міць країни!
Захищають мир, свободу
Служать рідному народу!
Щира шана і подяка
Хлопцям, молодим солдатам,
Що строкову службу чесно
Сприйняли, як борг почесний!
Матері й батьки шановні
Вихованням послідовним
Відчуття патріотизму
І повагу до Вітчизни
У серцях синів зростили –
Вартувати відпустили
Мирну, вільну і єдину
Незалежну Україну!
Тож вшануймо в день святковий
Всіх без винятку військових!
Завдяки їх чесній службі
Живемо у мирі, дружбі!
Адже мир тоді панує,
Коли армія чатує!
***
Хай буде сильною рука,
Міцними будуть хай війська,
Нехай здоров'я – як та криця,
Хай служба завжди – як годиться!
Хай всюди спокій, лад та мир!
Будь, як казковий богатир –
Могутній, нездоланний, вмілий!
Із 6-м грудня, воїн милий!
***
Міцні засмальцьовані руки
І м'язи тверді – наче дуб.
На білій, як день, вишиванці
Блищить український тризуб.
В очах – крижана недовіра,
Як глобус блищить голова.
З Днем збройних сил України
Тебе щиро вітаю я!
***
Побажати хочу я
Щастя, миру та добра!
Служба щоб легка була,
Без війни, напруги, зла,
Ми пишаємося вами –
І дочками, і синами!
Ви – це доблесть та відвага,
Армії Вкраїнській Слава!
***
Вітаємо всіх захисників Батьківщини, які опановують нелегку майстерність військової справи! Від Вас залежить суверенність нашої держави, мир і спокій українського народу. Беріть же приклад зі своїх славетних попередників, які зуміли зберегти Україну для нас і доручили Вам продовжувати цю відповідальну справу. Бажаю всім здоров'я, успіхів і добробуту!
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Пусть искренняя любовь к Украине, славные боевые подвиги наших предков, уважение народа вдохновляют вас на новые свершения в благородном деле. Счастья, добра и согласия вам и вашим семьям, дорогие воины и ветераны!
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6 грудня – День Збройних Сил України. Незважаючи на досить коротку офіційну історію українського війська, справжній вік української армії сягає кількох століть, а її бойові традиції формувалися у перемогах українців ще з часів Київської Русі. І сьогодні солдати і офіцери Збройних Сил України гідно продовжують традиції своїх предків. Щиро вітаю всіх військовослужбовців з Днем Збройних Сил України та бажаю Вам незламної волі, надійного родинного тилу, богатирського здоров'я та звершення всіх ваших мрій і побажань.
Картинки и открытки ко Дню ВСУ
Видео ко Дню Вооруженных сил Украины
Ранее OBOZREVATEL рассказывал о истории и традициях Дня Вооруженных сил Украины. Праздник был основан постановлением Верховной Рады 1993 года.
По материлам: maximum.fm.