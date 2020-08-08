С Днем войск связи Вооруженных сил Украины: как поздравить с праздником
День войск связи Вооруженных сил Украины отмечается ежегодно 8 августа. Праздник был учрежден в 2000 году указом президента Леонида Кучмы.
Войска связи – специальное подразделение украинской армии, предназначенное для обеспечения связи и управления войсками. Войска связи входят в состав всех видов войск ВСУ и включают узловые и линейные соединения, части технического обеспечения связи и автоматизированных систем управления, службы фельдъегерской-почтовой связи. К празднику OBOZREVATEL подготовил оригинальные поздравления в стихах и прозе, смс, картинки и видео.
С Днем войск связи: смс, стихи и проза
День військ зв'язку України,
У зв'язківців – іменини,
Зв'язківці, вас ми вітаємо,
У роботі якості бажаємо,
Щоб зв'язок, на мить не переривався,
Завжди залишався надійним!
Адже без нього ніяк не можна,
І цей тост за вас, друзі!
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У День військ зв'язку України
Всім зв'язківцям скажемо ми:
Ви важливі, необхідні
Для рідної нашої країни.
І цінна робота ваша,
Зв'язок надійний бути повинен,
ночами не спите навіть,
І спокійно спить країна.
Ми бажаємо вам здоров'я,
Не тужити, не сумувати,
Ці терміни вам з любов'ю
Так намагалися складати!
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Зв'язківці, Вам повагу
За працю і вміння.
Держава наша славна
Вас щедро нагородить
За службу милій батьківщині
І чинний зовнішній вигляд.
Зв'язківцем бути не кожному
Другого по зубах.
На це треба мужність
І розум добрий Вам.
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В українській армії зв'язківці виключно необхідні – вони регулюють атаку, без їх служби армія була б як без рук. Ви – павуки, які пов'язують павутину цілих військ у єдине ціле. Бажаємо ж у день зв'язківця бути незамінними на службі і бути провідниками тільки хороших новин!
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Дозвольте поздоровити Вас з професійним святом – Днем військ зв'язку. У цей святковий день бажаємо Вам міцного здоров'я, професійної досконалості та воєнної витримку. Нехай завжди поруч з Вами буде вдача та підтримка оточуючих, адже Ви виконуєте непросту, але надзвичайно важливу функцію обороноздатності нашої держави.
Картинки и открытки ко Дню войск связи
День войск связи ВСУ: видео
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ученые выяснили, почему мужчины реже носят маски.
По материалам: ukr.media, v24.com.ua.