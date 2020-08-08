С Днем войск связи Вооруженных сил Украины: как поздравить с праздником

День войск связи Вооруженных сил Украины отмечается ежегодно 8 августа. Праздник был учрежден в 2000 году указом президента Леонида Кучмы.

Войска связи – специальное подразделение украинской армии, предназначенное для обеспечения связи и управления войсками. Войска связи входят в состав всех видов войск ВСУ и включают узловые и линейные соединения, части технического обеспечения связи и автоматизированных систем управления, службы фельдъегерской-почтовой связи. К празднику OBOZREVATEL подготовил оригинальные поздравления в стихах и прозе, смс, картинки и видео.

С Днем войск связи: смс, стихи и проза

День військ зв'язку України,

У зв'язківців – іменини,

Зв'язківці, вас ми вітаємо,

У роботі якості бажаємо,

Щоб зв'язок, на мить не переривався,

Завжди залишався надійним!

Адже без нього ніяк не можна,

І цей тост за вас, друзі!

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У День військ зв'язку України

Всім зв'язківцям скажемо ми:

Ви важливі, необхідні

Для рідної нашої країни.

І цінна робота ваша,

Зв'язок надійний бути повинен,

ночами не спите навіть,

І спокійно спить країна.

Ми бажаємо вам здоров'я,

Не тужити, не сумувати,

Ці терміни вам з любов'ю

Так намагалися складати!

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День войск связи 2020 (фото: Zik.ua)

Зв'язківці, Вам повагу

За працю і вміння.

Держава наша славна

Вас щедро нагородить

За службу милій батьківщині

І чинний зовнішній вигляд.

Зв'язківцем бути не кожному

Другого по зубах.

На це треба мужність

І розум добрий Вам.

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В українській армії зв'язківці виключно необхідні – вони регулюють атаку, без їх служби армія була б як без рук. Ви – павуки, які пов'язують павутину цілих військ у єдине ціле. Бажаємо ж у день зв'язківця бути незамінними на службі і бути провідниками тільки хороших новин!

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Дозвольте поздоровити Вас з професійним святом – Днем військ зв'язку. У цей святковий день бажаємо Вам міцного здоров'я, професійної досконалості та воєнної витримку. Нехай завжди поруч з Вами буде вдача та підтримка оточуючих, адже Ви виконуєте непросту, але надзвичайно важливу функцію обороноздатності нашої держави.

Картинки и открытки ко Дню войск связи

Поздравление с Днем войск связи (фото: javoriv-rda.gov.ua)

Картинка с Днем войск связи (фото: adm-pl.gov.ua)

День войск связи ВСУ: видео

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ученые выяснили, почему мужчины реже носят маски.

По материалам: ukr.media, v24.com.ua.