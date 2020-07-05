С Днем Военно-морских сил Украины 2020: лучшие поздравления с праздником

В воскресенье, 5 июля, отмечается День Военно-морских сил Вооруженных Сил Украины. В 2015 году указом президента Петра Порошенко праздник был установлен на первое воскресенье июля.

К празднику OBOZREVATEL публикует лучшие поздравления в стихах и прозе, смс, видео и открытки.

С Днем Военно-морских сил Украины: смс, стихи и проза

В этот праздник великий и гордый,

День Военно-морского флота,

Я желаю тебе бить рекорды

И справляться со сложной работой.

Всех вершин на пути добиваться,

Быть примером и гордостью близких,

Никогда и ни в чем не сдаваться,

Победить все проблемы и риски!

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Вітаємо з Днем Військово-морських сил України, який дорогий серцю кожного, хто пов’язаний з водною стихією. Ваша самовіддана служба, професіоналізм, відвага і міцна флотська дружба, готовність захистити національні інтереси держави, сприяє зміцненню авторитету Батьківщини. Дякуємо вам за сумлінне ставлення до виконання службових обов’язків. Бажаємо усім доброго здоров’я, щастя і добробуту.

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Щиро вітаємо матросів, старшин, мічманів, офіцерів, генералів та адміралів, ветеранів Військово-морського флоту з Днем Військово-морських сил України! Нехай і надалі буде плідною Ваша нелегка, але така необхідна Україні праця, ніколи не вичерпується енергія творчих пошуків для здобутків і перемог, а родинне щастя, теплота і шана людська осяює Вас многії літа.

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Честь и слава морякам

В этот летний праздник.

Мира и здоровья вам,

Радости и счастья.

Мы желаем вам всегда,

Покорять глубины,

Пусть уходит вся беда

Вглубь морской пучины!

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З Днем Військово-морських сил України! Міцного здоров’я, удачі та благополуччя. Глибока шана і вдячність ветеранам флоту за їх бойовий і трудовий героїзм, неоціненний внесок у військово-патріотичне виховання молоді та особового складу Військово-Морських Сил України.

Открытки и картинки ко Дню Военно-морских сил Украины

Открытка в День ВМС Украины veselivska-gromada.gov.ua

Поздравление с Днем Военно-морских сил Украины 2020 phm.gov.ua

Картинка ко Дню Военно-морских сил Украины Twitter / Володимир Гройсман

День Военно-морских сил Украины: видео

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в ВМС Украины задумали перестановку: адмирал Воронченко подтвердил новую должность.

По материалам: pozdravok.ru, phm.gov.ua, veselivska-gromada.gov.ua, mil.gov.ua.