С Днем Военно-морских сил Украины 2020: лучшие поздравления с праздником
День Военно-морских сил Украины в 2020 году отмечается 5 июля. Facebook / ВМС ЗС України
В воскресенье, 5 июля, отмечается День Военно-морских сил Вооруженных Сил Украины. В 2015 году указом президента Петра Порошенко праздник был установлен на первое воскресенье июля.
К празднику OBOZREVATEL публикует лучшие поздравления в стихах и прозе, смс, видео и открытки.
С Днем Военно-морских сил Украины: смс, стихи и проза
В этот праздник великий и гордый,
День Военно-морского флота,
Я желаю тебе бить рекорды
И справляться со сложной работой.
Всех вершин на пути добиваться,
Быть примером и гордостью близких,
Никогда и ни в чем не сдаваться,
Победить все проблемы и риски!
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Вітаємо з Днем Військово-морських сил України, який дорогий серцю кожного, хто пов’язаний з водною стихією. Ваша самовіддана служба, професіоналізм, відвага і міцна флотська дружба, готовність захистити національні інтереси держави, сприяє зміцненню авторитету Батьківщини. Дякуємо вам за сумлінне ставлення до виконання службових обов’язків. Бажаємо усім доброго здоров’я, щастя і добробуту.
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Щиро вітаємо матросів, старшин, мічманів, офіцерів, генералів та адміралів, ветеранів Військово-морського флоту з Днем Військово-морських сил України! Нехай і надалі буде плідною Ваша нелегка, але така необхідна Україні праця, ніколи не вичерпується енергія творчих пошуків для здобутків і перемог, а родинне щастя, теплота і шана людська осяює Вас многії літа.
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Честь и слава морякам
В этот летний праздник.
Мира и здоровья вам,
Радости и счастья.
Мы желаем вам всегда,
Покорять глубины,
Пусть уходит вся беда
Вглубь морской пучины!
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З Днем Військово-морських сил України! Міцного здоров’я, удачі та благополуччя. Глибока шана і вдячність ветеранам флоту за їх бойовий і трудовий героїзм, неоціненний внесок у військово-патріотичне виховання молоді та особового складу Військово-Морських Сил України.
Открытки и картинки ко Дню Военно-морских сил Украины
Открытка в День ВМС Украины veselivska-gromada.gov.ua
Поздравление с Днем Военно-морских сил Украины 2020 phm.gov.ua
Картинка ко Дню Военно-морских сил Украины Twitter / Володимир Гройсман
День Военно-морских сил Украины: видео
Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в ВМС Украины задумали перестановку: адмирал Воронченко подтвердил новую должность.
По материалам: pozdravok.ru, phm.gov.ua, veselivska-gromada.gov.ua, mil.gov.ua.