С Днем виноградаря и винодела: лучшие поздравления с праздником

В воскресенье, 8 ноября, в Украине впервые официально отмечается День виноградаря и винодела. Этот праздник был установлен на второе воскресенье ноября указом президента Владимира Зеленского от 22 сентября 2020 года.

По словам президента, появление Дня винодела является символическим шагом, который "подчеркивает уважение к этой профессии". К празднику OBOZREVATEL подготовил поздравления в стихах и прозе, смс, картинки, открытки и видео.

Стихи, смс и проза ко Дню виноградаря и винодела

Виноделье – целое искусство,

В котором Вам поистине нет равных,

Ведь сотворить вино не так уж просто

Из обычных ягод винограда.

Тонкий аромат и бархат вкуса,

Густой и насыщенный цвет,

Иль нежное послевкусие –

В чем истинный здесь секрет?

Не будем гадать и расспрашивать,

А лучше поздравим тепло.

Пусть жизнь Ваша станет прекрасною,

Как созданное Вами вино.

***

Прийми від мене в подарунок вино,

Нехай радістю серце зігріє воно.

Нехай промінчик веселощів у келиху горить,

Напій богів нехай душу бадьорить!

***

Я дарю тебе вино,

Очень терпкое оно,

И волшебный аромат

Ярким купажом богат.

Счастья нотки здесь играют,

Всю тоску легко стирают.

Поскорее угощайся,

Нежным вкусом наслаждайся!

***

Вина пьянящий аромат

Сотрет из мыслей все невзгоды,

В бокале, словно бриллиант,

Блестит напиток благородный.

Лишь только стоит пригубить –

Внутри блаженство разольется,

Вина поторопись испить,

В глазах чтоб засияло солнце!

***

Вельмишановний! Прийміть від нас, шанувальників вашого ремесла, найщиріші вітання з побажаннями здоров'я підвищеної міцності та життя зі збільшеним енергетичним запасом. Нехай кожен день заіскриться і заграє найдивовижнішими фарбами, і буде по-справжньому неповторним!

***

Примите наши поздравления с пожеланиями творческого процветания, ведь создание любого сорта вина невозможно без настоящего таланта и умения. Пусть в вашей жизни всегда присутствуют самые важные ингредиенты счастливой жизни – любовь, умение наслаждаться настоящим, выдержка и мечта о лучшем в будущем. Будьте счастливы всегда!

***

Я дарую тобі пляшку

Ароматного вина.

Нехай любов'ю і достатком

Буде життя твоє повним.

По келихах ти напій

Цей прекрасний розлий.

Випий за свою удачу

І за відданих друзів.

***

Ось, дарую тобі винце,

Швидше відкривай,

Еліксир чарівний цей

По келихах розливай.

Нехай підніме настрій,

Зміцнить імунітет,

Пий його ти з насолодою,

Адже кращих ліків не знайдеш.

Картинки и открытки в День винодела

Открытка в День виноградаря и винодела

Картинка в День виноградаря и винодела с поздравлениями

Видео ко Дню виноградаря и винодела

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее диетолог рассказала о пользе вина: какое и сколько употреблять. Так, красное вино содержит много полифенолов, которые поддерживают работу сердечно-сосудистой системы, немного снижают уровень холестерина и позитивно влияют на обменные процессы.

По материалам: pozdravok.ru, millionpodarkov.ru.