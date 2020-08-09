С Днем ветеринара 2020: лучшие поздравления с праздником

День работников ветеринарной медицины Украины отмечается ежегодно во второе воскресенье августа. В 2020 году дата празднования приходится на 9 августа.

Профессиональный праздник ветеринаров был установлен в 2001 году указом президента Леонида Кучмы. Специально для своих читателей OBOZREVATEL подготовил лучшие поздравления в стихах и прозе, смс, видео, картинки и открытки.

День ветеринара: смс, стихи и проза

Наш славний доктор Айболить,

Ніколи без діла не сидить,

Лікує всіх тварин поспіль,

Братам нашим меншим завжди радий допомогти.

Сьогодні свято ветеринарів,

Ми бажаємо вам радості, добра,

Нехай вас цінують, поважають, шанують,

Нехай завжди посміхається доля.

***

Животным помогать – твое призвание,

Ведь сколько их нуждается в лечении!

Желаю пополнять все свои знания,

А также развивать свои умения!

Пусть будет каждый зверь спасен от боли,

Желаю всем несчастным помогать,

Ведь нету благородней в мире роли,

Чем чью-то жизнь столь ценную спасать!

***

День ветеринара 2020 (фото: news.myseldon.com)

Хто піклується про всіх тварин?

Хто їм допомогу першу дає?

Це наш ветеринарний лікар,

З доброю і чуйною душею.

Сьогодні в День ветеринарів вас вітаємо,

Всього найкращого вам від душі бажаємо,

Нехай всі мрії неодмінно збуваються,

Нехай удача завжди посміхається.

***

Сегодня день ветеринара!

Твоя работа велика –

Чем залечить корове рану,

Где сил найти и для быка,

Помочь и кошке, и собаке,

Спасти рыбешку от "хандры".

Набрался полной ты отваги

По жизни верный путь идти.

Успехов в деле столь нелегком

Желаю я от всей души.

***

С Днем ветеринара (фото: apostrophe.ua)

Вітаю з днем ветеринара. Бажаю успіхів на роботі, терпіння і старанності для важливих цілей, подяки за нелегку працю, щастя в особистому житті, удачі і благополуччя. Нехай завжди вдається зцілювати будь-яку тварину і отримувати у відповідь вдячність і доброту.

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Поздравляю тебя с профессиональным праздником – Днем ветеринара! Ты помогаешь нашим братьям меньшим снова стать здоровыми и активными, даря огромную радость и зверькам, и их хозяевам! Желаю, чтобы работа приносила тебе только удовольствие и хороший доход! Развивайся в этой сфере и никогда не останавливайся на достигнутом!

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Дорогі наші Айболити і ветлікарі, вітаємо вас з Днем ветеринара! Бажаємо вам душевності, теплоти, впевненості, безмежної віддачі і професіоналізму, а нагородою нехай за вашу працю будуть ніжні обійми і задоволені оскали ваших вихованців!

Картинки и открытки ко Дню ветеринара

Гифка с Днем ветеринара (фото: ivseitaki-interesno.ru)

Анимационная открытка в День ветеринара (фото: kartinok.ru)

Картинка ко Дню ветеринара (фото: YouTube)

Видео в День ветеринара

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