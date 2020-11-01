С Днем вегана 2020: забавные поздравления и картинки

Международный день вегана отмечается ежегодно 1 ноября – в годовщину создания первого "веганского сообщества", которое появилось в Великобритании в 1944 году.

Веганы – приверженцы веганства – питаются исключительно растительными продуктами, без компонентов животного происхождения. К празднику OBOZREVATEL публикует поздравления в стихах и прозе, смс, картинки, открытки и видео.

С праздником хочу поздравить

Веганов я всей земли,

Пожелания отправить

Здоровья, радости, любви!

Путь вы непростой избрали,

Желаю стойкости вам в нем.

От всего сердца поздравляю

С международным этим днем!

***

Я в день вегана желаю

Пищи вкусной и полезной.

Жизни яркой и счастливой,

Радостной и безмятежной.

Пусть позиция подарит

Тебе силы и терпение,

Помогает философски

Принимать всегда решения.

***

Мы поклонников здоровой

Пищи поздравляем.

Ведь день вегана сегодня

Миром отмечаем.

Удовольствия от жизни

Я вам всем желаю.

Доброту, любовь и нежность

Нынче посылаю.

***

Мы единство отмечаем,

Отмечаем праздник свой.

С каждым днем нас будет больше,

Потому, что мы живем

С миром, с добротою в сердце.

Вегетарианский век

На планете вдруг наступит,

Станет счастлив человек!

***

Мы сегодня ваши вкусы

Все попробуем понять:

Это, верно, очень вкусно,

Мяса не употреблять?

Сберегая все живое,

В день вегана для гостей

Ставлю вовсе не жаркое,

А салат и сельдерей!

***

У Міжнародний день вегана хочу побажати чудового настрою та неймовірної бадьорості, впевнених успіхів і гарного самопочуття, відчуття легкості і свободи, умиротворення душі.

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Поздравляю с международным днем вегана! Желаю, добиться поставленной цели. Постичь истину в выбранном пути и достичь желанного просвещения! Здоровья, сил, энергии и желания делать мир лучше!

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Вітаю з Міжнародним днем вегана. Хочу побажати відмінного здоров'я і прекрасного самопочуття, смачної рослинної їжі та вічної дружби з тваринами, чудових ідей і великої поваги, здійснення заповітної мрії і успішної боротьби за життя звірів.

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Поздравляю с Международным днём вегана и пожелать хочу отличной формы и вкусной неживотной пищи, прекрасного настроения и великих идей, светлой удачи и замечательного самочувствия, уважения людей и вечной дружбы с животными.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, чем веганы заменяют "запрещенные" продукты: советы вегана.

По материалам: pozdravok.ru.