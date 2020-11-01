С Днем вегана 2020: забавные поздравления и картинки
Международный день вегана отмечается ежегодно 1 ноября – в годовщину создания первого "веганского сообщества", которое появилось в Великобритании в 1944 году.
Веганы – приверженцы веганства – питаются исключительно растительными продуктами, без компонентов животного происхождения. К празднику OBOZREVATEL публикует поздравления в стихах и прозе, смс, картинки, открытки и видео.
С праздником хочу поздравить
Веганов я всей земли,
Пожелания отправить
Здоровья, радости, любви!
Путь вы непростой избрали,
Желаю стойкости вам в нем.
От всего сердца поздравляю
С международным этим днем!
***
Я в день вегана желаю
Пищи вкусной и полезной.
Жизни яркой и счастливой,
Радостной и безмятежной.
Пусть позиция подарит
Тебе силы и терпение,
Помогает философски
Принимать всегда решения.
***
Мы поклонников здоровой
Пищи поздравляем.
Ведь день вегана сегодня
Миром отмечаем.
Удовольствия от жизни
Я вам всем желаю.
Доброту, любовь и нежность
Нынче посылаю.
***
Мы единство отмечаем,
Отмечаем праздник свой.
С каждым днем нас будет больше,
Потому, что мы живем
С миром, с добротою в сердце.
Вегетарианский век
На планете вдруг наступит,
Станет счастлив человек!
***
Мы сегодня ваши вкусы
Все попробуем понять:
Это, верно, очень вкусно,
Мяса не употреблять?
Сберегая все живое,
В день вегана для гостей
Ставлю вовсе не жаркое,
А салат и сельдерей!
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У Міжнародний день вегана хочу побажати чудового настрою та неймовірної бадьорості, впевнених успіхів і гарного самопочуття, відчуття легкості і свободи, умиротворення душі.
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Поздравляю с международным днем вегана! Желаю, добиться поставленной цели. Постичь истину в выбранном пути и достичь желанного просвещения! Здоровья, сил, энергии и желания делать мир лучше!
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Вітаю з Міжнародним днем вегана. Хочу побажати відмінного здоров'я і прекрасного самопочуття, смачної рослинної їжі та вічної дружби з тваринами, чудових ідей і великої поваги, здійснення заповітної мрії і успішної боротьби за життя звірів.
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Поздравляю с Международным днём вегана и пожелать хочу отличной формы и вкусной неживотной пищи, прекрасного настроения и великих идей, светлой удачи и замечательного самочувствия, уважения людей и вечной дружбы с животными.Открытки и картинки в День вегана
Ранее OBOZREVATEL рассказывал, чем веганы заменяют "запрещенные" продукты: советы вегана.
По материалам: pozdravok.ru.