С Днем уролога 2020: лучшие поздравления и открытки
В пятницу, 2 октября, в мире отмечается День уролога. Это профессиональный праздник врачей, которые лечат почки и другие органы забрюшинного пространства, а также помогают поддерживать мужское здоровье.
К празднику OBOZREVATEL подготовил оригинальные поздравления в стихах и прозе, смс, картинки и видео.
С Днем уролога: смс, стихи и проза
Пусть труд твой ценится всегда
Tы уpoлoг, и тебе xвaлa.
Пo жизни желаем множества удaч
И всегда разрешенных задач!
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Bи уpoлoг – вищий клacc
Поважаємо і цінимо ми Bac.
Bcі хвороби Baм пo плeчу
Міцного здоров'я побажати Вам хочу!
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Уролог людям помогает,
Коль течь корабль ваш дает –
Он от забот уберегает,
Он вас излечит и поймет.
Хотим урологу удачи
И много счастья пожелать.
Вы лучшего достойны, значит,
Не стоит вовсе унывать!
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З Днем уролога! Будь щасливий, міцного тобі здоров'я, сил і натхнення, побільше відпочинку і можливостей для нього. Нехай фарбами буде наповнений кожен новий день, а будь-які життєві негаразди обходять стороною.
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С Днем уролога! Желаю крепких сил и отменного здоровья, высокого профессионализма и успешной практики, благополучной деятельности и положительных результатов работы, невероятной удачи в жизни и высокого достатка, счастливых праздников и теплых радостных встреч.
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Вітаю! Стільки сили і стійкості, стільки волі і відваги – таких медиків рідко зустрінеш, коли професія – це покликання. Нехай кар'єра стрімко біжить вгору, постійної білосніжної, як твій халат на роботі, смуги успіху і везіння.
День уролога: картинки и открытки
Видео с поздравлениями
Как сообщал OBOZREVATEL, украинские урологи провели необычную операцию с использованием высокоточной аппаратуры. Пациентом стал ребенок, которому исполнился год.
По материалам: vsedlyaprazdnika.ru, pozdravok.ru.