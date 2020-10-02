С Днем улыбки 2020: забавные поздравления и картинки

Всемирный день улыбки отмечается ежегодно в первую пятницу октября. В 2020 году эта дата приходится на 2 октября.

Неофициальный праздник улыбок впервые отметили в 1999 году. Его автором выступил художник Харви Болл, известный миру как создатель смайлика. Так, считается, что этот день стоит непременно посвятить хорошему настроению. К празднику OBOZREVATEL подготовил оригинальные поздравления в стихах и прозе, смс, картинки и видео.

Всемирный день улыбки: смс, поздравления в стихах и прозе

Твой День улыбки пусть начнется

С улыбки яркой на устах,

Пускай сияет ярче солнца!

Пусть радость светится в глазах!

Желаю чаще улыбаться

И быть в отличном настроении,

Счастливой жизнью наслаждаться,

Ловя прекрасные мгновения!

***

У цей день – Всесвітній день посмішки,

Я з посмішкою вам бажаю жити!

З нею усвідомлювати свої помилки,

З нею мріяти, працювати і дружити.

З нею зустрічати слушні поради,

З нею вирішувати звичні справи,

З нею завжди легко йти по світу.

Так посміхайтеся частіше, панове!

***

Улыбкой делиться не сложно,

Ты просто ее подари,

И пусть улыбнется прохожий,

И куклы с красивых витрин!

И все в мире будет добрее,

И радостней станет вокруг,

Улыбка любого согреет

Теплей, чем касание рук!

***

Посміхатися нам потрібно в цьому житті частіше

І тоді тобі у відповідь посміхнеться щастя.

Кожен день тоді з ранку буде настрій,

І у всіх справах завжди буде лише везіння,

І будуть вирішуватися всі складні завдання

І переслідувати тебе будуть лише удачі,

Люди будуть говорити тільки компліменти.

З Днем посмішок! Посміхнися! Користуйся моментом!

***

Поздравления с Днем улыбки Pixabay

Люди мира, не стесняйтесь,

А почаще улыбайтесь!

Чтоб улыбкой помогать,

И любовь передавать!

***

За Вашу посмішку, мила мадам,

Все, що захочете я зараз віддам.

Нехай очі іскряться радістю у Вас,

Насолоджуюся Вами цілу годину.

Ви лише посміхнулися – я вже убитий.

І летять усмішки мені зі всіх сторін.

Та й самому мені утерпіти не можна.

Це День посмішок. Зі святом, друзі!

***

День посмішок придуманий не даремно

Нічого немає посмішки сильніше.

Недарма люди кажуть:

Від посмішки і небо світліше.

Від посмішки на серці тепло,

Додається життєвої сили.

Посміхайтеся, щоб всім вам щастило,

І щоб все було чудово.

***

С Днем улыбки 2020 memax.club

Ось і настало сьогоднішне свято, День посмішки. Приймай тільки найщиріші вітання з таким днем. Я знаю, що не так легко знайти в собі бажання для подальшого розвитку, якщо щось відбувається не так, як хотілося б. Але я щиро сподіваюся, що ти зможеш успішно просуватися правильно обраним шляхом, і доля обов'язково винагородить тебе численними можливостями. Живи в гармонії з собою і вір завжди в те, що успіх неодмінно буде. Нехай життя радує, прагни до душевної гармонії і розумій, що є справжніми цінностями. Насолоджуйся навіть малим, будь завжди щасливий, мій милий друже!

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Сегодня мы отмечаем позитивный праздник, поистине достойный внимания – День улыбки. Это событие непременно заслуживает только самых теплых и ярких эмоций, надежды и веры в светлое будущее. Хочу поздравить тебя с наступающим праздничным днем и сказать, что все обязательно будет складываться только с наилучшей стороны. Мой дорогой человечек, живи, пожалуйста, с улыбкой на лице, ведь она всегда украшает и позволяет понять, насколько прекрасной может быть жизнь. Пусть яркая и позитивная, искренняя улыбка всегда сопровождает тебя, дарит внутреннюю гармонию и настоящую радость. Открой свое сердце и душу только самым лучшим событиям в мире. С праздником!

Картинки и открытки ко Дню улыбки

С Днем улыбки: картинка с пожеланиями funpick.ru

Открытка в День улыбки Pixabay

С Днем улыбки: картинка YouTube

Пожелания в День улыбки Pixabay

День улыбки: видео с поздравлениями

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее исследование показало, что смех помогает победить стресс.

По материалам: pozdravok.ru, ukr.media.