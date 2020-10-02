С Днем улыбки 2020: забавные поздравления и картинки
Всемирный день улыбки отмечается ежегодно в первую пятницу октября. В 2020 году эта дата приходится на 2 октября.
Неофициальный праздник улыбок впервые отметили в 1999 году. Его автором выступил художник Харви Болл, известный миру как создатель смайлика. Так, считается, что этот день стоит непременно посвятить хорошему настроению. К празднику OBOZREVATEL подготовил оригинальные поздравления в стихах и прозе, смс, картинки и видео.
Всемирный день улыбки: смс, поздравления в стихах и прозе
Твой День улыбки пусть начнется
С улыбки яркой на устах,
Пускай сияет ярче солнца!
Пусть радость светится в глазах!
Желаю чаще улыбаться
И быть в отличном настроении,
Счастливой жизнью наслаждаться,
Ловя прекрасные мгновения!
***
У цей день – Всесвітній день посмішки,
Я з посмішкою вам бажаю жити!
З нею усвідомлювати свої помилки,
З нею мріяти, працювати і дружити.
З нею зустрічати слушні поради,
З нею вирішувати звичні справи,
З нею завжди легко йти по світу.
Так посміхайтеся частіше, панове!
***
Улыбкой делиться не сложно,
Ты просто ее подари,
И пусть улыбнется прохожий,
И куклы с красивых витрин!
И все в мире будет добрее,
И радостней станет вокруг,
Улыбка любого согреет
Теплей, чем касание рук!
***
Посміхатися нам потрібно в цьому житті частіше
І тоді тобі у відповідь посміхнеться щастя.
Кожен день тоді з ранку буде настрій,
І у всіх справах завжди буде лише везіння,
І будуть вирішуватися всі складні завдання
І переслідувати тебе будуть лише удачі,
Люди будуть говорити тільки компліменти.
З Днем посмішок! Посміхнися! Користуйся моментом!
***
Люди мира, не стесняйтесь,
А почаще улыбайтесь!
Чтоб улыбкой помогать,
И любовь передавать!
***
За Вашу посмішку, мила мадам,
Все, що захочете я зараз віддам.
Нехай очі іскряться радістю у Вас,
Насолоджуюся Вами цілу годину.
Ви лише посміхнулися – я вже убитий.
І летять усмішки мені зі всіх сторін.
Та й самому мені утерпіти не можна.
Це День посмішок. Зі святом, друзі!
***
День посмішок придуманий не даремно
Нічого немає посмішки сильніше.
Недарма люди кажуть:
Від посмішки і небо світліше.
Від посмішки на серці тепло,
Додається життєвої сили.
Посміхайтеся, щоб всім вам щастило,
І щоб все було чудово.
***
Ось і настало сьогоднішне свято, День посмішки. Приймай тільки найщиріші вітання з таким днем. Я знаю, що не так легко знайти в собі бажання для подальшого розвитку, якщо щось відбувається не так, як хотілося б. Але я щиро сподіваюся, що ти зможеш успішно просуватися правильно обраним шляхом, і доля обов'язково винагородить тебе численними можливостями. Живи в гармонії з собою і вір завжди в те, що успіх неодмінно буде. Нехай життя радує, прагни до душевної гармонії і розумій, що є справжніми цінностями. Насолоджуйся навіть малим, будь завжди щасливий, мій милий друже!
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Сегодня мы отмечаем позитивный праздник, поистине достойный внимания – День улыбки. Это событие непременно заслуживает только самых теплых и ярких эмоций, надежды и веры в светлое будущее. Хочу поздравить тебя с наступающим праздничным днем и сказать, что все обязательно будет складываться только с наилучшей стороны. Мой дорогой человечек, живи, пожалуйста, с улыбкой на лице, ведь она всегда украшает и позволяет понять, насколько прекрасной может быть жизнь. Пусть яркая и позитивная, искренняя улыбка всегда сопровождает тебя, дарит внутреннюю гармонию и настоящую радость. Открой свое сердце и душу только самым лучшим событиям в мире. С праздником!
Картинки и открытки ко Дню улыбки
День улыбки: видео с поздравлениями
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее исследование показало, что смех помогает победить стресс.
По материалам: pozdravok.ru, ukr.media.