С Днем украинских миротворцев 2020: оригинальные поздравления с праздником

Праздник был учрежден 21 мая 2013 года. Фото: Генеральный штаб ВСУ

В среду, 15 июля, отмечается День украинских миротворцев. Праздник был учрежден 21 мая 2013 года постановлением Верховной Рады № 292-VII. Целью праздника было указано чествование мужества, верности присяге участников миротворческих операций и памяти миротворцев, погибших при исполнении обязанностей.

К празднику OBOZREVATEL подготовил оригинальные поздравления, смс, стихи, картинки и видео.

С Днем украинских миротворцев: смс, стихи и проза

У вас небезпечна робота,

Ви миротворці на війні.

Коли ви є на поле бою,

Спиться спокійно всій сім'ї.

Так будьте ж завжди такими,

Якими ви є завжди:

Такими ж сильними, великими

І не здавайтеся ніколи.

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Сьогодні День українських миротворців. Вітаю наших військовослужбовців, які несуть службу в різних куточках планети! Дякуємо вам за все!

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С Днем украинских миротворцев kegichevka-rda.gov.ua

Нелегкая работа и опасная,

Но с честью выполняете долг свой:

Миротворенья миссия прекрасная

Подчас переплетается с войной.

И кто-то должен, невзирая на усталость,

В горячих точках заслонить собой детей,

И, подавляя гнев, смиряя жалость,

Быть лишь посланцем Мира для людей.

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Зі святом! Бажаємо всім українським миротворцям міцного здоров’я, успіхів в житті, мирного неба над нашою єдиною Україною!

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Самоотверженны, делу верны,

Готовы собой расплатиться

За то, чтобы не было больше войны,

За то, чтобы мир возвратился.

Они миротворцы, что против вражды,

Их дело достойно славы.

Так пусть никогда не познать им нужды

В борьбе за свободное право.

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З Днем українських миротворців! Низький уклін Вам за Вашу благородну справу і на знак нашої поваги та вдячності прийміть від нас щирі побажання здоров'я та довголіття, хай Вам щастить!

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У День українських миротворців бажаю вам, а також вашим рідним щастя, здоров'я, енергії і натхнення, успіхів у великій і важливій справі, покладеній світовою спільнотою на українських миротворців. Нехай ваші високі професійні та морально-бойові якості, бойовий досвід служать ідеалам гуманізму та справі захисту життя людей!

Открытки в День украинских миротворцев

День украинских миротворцев gifka.com

Открытка Днем украинских миротворцев gifka.com

Поздравление с Днем украинских миротворцев dn.gov.ua

День украинских миротворцев: видео с поздравлениями

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По материалам: pozdravok.ru, dsvv.gov.ua.