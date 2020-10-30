С Днем тренера 2020: лучшие поздравления и картинки

День тренера в Украине отмечается ежегодно 30 октября. Идею праздника в 1999 году предложили в Федерации спортивной и художественной гимнастики Украины.

В этот день принимают поздравления все спортивные тренеры. К празднику OBOZREVATEL подготовил поздравления в стихах и прозе, смс, картинки, открытки и видео.

Спасибо, тренер, за старания,

За тренировки и советы!

В ваш день рождения пожелание

Ловите искреннее это!

Желаем вам успехов разных,

Здоровья крепкого и сил,

Секунд, минут, часов прекрасных,

Чтоб радость каждый день дарил!

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Бажаю в роботі Вам не втомлюватися,

Успіхів завжди і в усьому досягати.

Створити переможців сильних і жвавих,

Витривалих, хоробрих і до завжди цікавих.

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Желаю быть на первом месте

И на работе, и в семье,

И становится только крепче,

Умней, решительней, смелей!

Своей энергией природной

Активно всех подзаряжать,

И обучать людей науке

Спортивно жить и побеждать.

С Днем тренера я вас поздравляю,

Желаю долгих славных лет,

Больших надежд, огромных планов

И только истинных побед!

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Хто привчить до дисципліни,

Дасть детальний інструктаж?

Найсміливіший, найсильніший, Найкращий тренер наш!

Вітаємо з Днем тренера вас,

І бажаємо здоров'я і часу!

Творчого натхнення,

І яскравого повсякдення.

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Всей командой дружной нашей

Мы желаем Вам удачи,

От души Вас поздравляем

И здоровья Вам желаем!

Пусть в труде и в жизни личной

Сложится все на отлично!

В праздник честно обещаем,

Что и мы не подкачаем!

Тренера не подведем

И рекорды все побьем!

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Вітаємо з Днем тренера! Бажаємо Вам терпіння з вихованцями, успішної реалізації їхнього таланту і, звичайно, процвітання Вашої тренерської кар'єри. Нехай у Вашому житті буде більше кубків і нагород, а, головне, сил і здоров'я, енергії і успіху. Залишайтеся таким же чудовим прикладом для своїх підопічних і ставте нові рекорди!

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Желаем, чтобы Вы всегда оставались в великолепной форме и достигали поставленных целей! Пускай Ваша жизнь состоит только из побед, радости и счастья! Пусть везде и во всем Вам сопутствуют удача и хорошее настроение!

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Вітаємо з Днем тренера професіонала і чудову людину! Бажаємо постійного розвитку і прагнення вдосконалити себе й оточуючих. Успіху, радості та гордості за результати своєї праці. Нехай у Вашому житті все буде так, як Ви плануєте!

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Поздравляю с Днем тренера! Желаю неиссякаемой энергии и удачи по жизни. Вы умеете заряжать позитивом и внушаете уверенность, что все обязательно получится, стоит лишь приложить усилия. Здоровья, всех благ и много способных учеников на Вашем тренерском пути. Спасибо за работу!

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, чего Украина добилась в спорте за 29 лет Независимости: отметилась точечными успехами и накопила системные проблемы.

По материалам: pozdravok.ru.