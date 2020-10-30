С Днем тренера 2020: лучшие поздравления и картинки
День тренера в Украине отмечается ежегодно 30 октября. Идею праздника в 1999 году предложили в Федерации спортивной и художественной гимнастики Украины.
В этот день принимают поздравления все спортивные тренеры. К празднику OBOZREVATEL подготовил поздравления в стихах и прозе, смс, картинки, открытки и видео.
Спасибо, тренер, за старания,
За тренировки и советы!
В ваш день рождения пожелание
Ловите искреннее это!
Желаем вам успехов разных,
Здоровья крепкого и сил,
Секунд, минут, часов прекрасных,
Чтоб радость каждый день дарил!
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Бажаю в роботі Вам не втомлюватися,
Успіхів завжди і в усьому досягати.
Створити переможців сильних і жвавих,
Витривалих, хоробрих і до завжди цікавих.
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Желаю быть на первом месте
И на работе, и в семье,
И становится только крепче,
Умней, решительней, смелей!
Своей энергией природной
Активно всех подзаряжать,
И обучать людей науке
Спортивно жить и побеждать.
С Днем тренера я вас поздравляю,
Желаю долгих славных лет,
Больших надежд, огромных планов
И только истинных побед!
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Хто привчить до дисципліни,
Дасть детальний інструктаж?
Найсміливіший, найсильніший, Найкращий тренер наш!
Вітаємо з Днем тренера вас,
І бажаємо здоров'я і часу!
Творчого натхнення,
І яскравого повсякдення.
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Всей командой дружной нашей
Мы желаем Вам удачи,
От души Вас поздравляем
И здоровья Вам желаем!
Пусть в труде и в жизни личной
Сложится все на отлично!
В праздник честно обещаем,
Что и мы не подкачаем!
Тренера не подведем
И рекорды все побьем!
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Вітаємо з Днем тренера! Бажаємо Вам терпіння з вихованцями, успішної реалізації їхнього таланту і, звичайно, процвітання Вашої тренерської кар'єри. Нехай у Вашому житті буде більше кубків і нагород, а, головне, сил і здоров'я, енергії і успіху. Залишайтеся таким же чудовим прикладом для своїх підопічних і ставте нові рекорди!
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Желаем, чтобы Вы всегда оставались в великолепной форме и достигали поставленных целей! Пускай Ваша жизнь состоит только из побед, радости и счастья! Пусть везде и во всем Вам сопутствуют удача и хорошее настроение!
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Вітаємо з Днем тренера професіонала і чудову людину! Бажаємо постійного розвитку і прагнення вдосконалити себе й оточуючих. Успіху, радості та гордості за результати своєї праці. Нехай у Вашому житті все буде так, як Ви плануєте!
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Поздравляю с Днем тренера! Желаю неиссякаемой энергии и удачи по жизни. Вы умеете заряжать позитивом и внушаете уверенность, что все обязательно получится, стоит лишь приложить усилия. Здоровья, всех благ и много способных учеников на Вашем тренерском пути. Спасибо за работу!Открытки и картинки в День тренера
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По материалам: pozdravok.ru.